Venezolanos deportados a El Salvador exigen garantías para participar en audiencia federal en EE.UU.

Un grupo de venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador solicitó este viernes garantías para poder asistir a una audiencia federal en Estados Unidos, luego de que un juez determinara que el gobierno de Donald Trump les negó el debido proceso.

En una carta pública, los migrantes —repatriados a Venezuela el 18 de julio tras pasar cuatro meses detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador— pidieron que las autoridades estadounidenses y salvadoreñas aseguren condiciones que les permitan participar sin poner en riesgo su integridad física y emocional.

“Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permitan participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas”, señalaron.

Además, pidieron que se garantice un retorno “digno y apropiado” y que se revisen los protocolos de deportación y acogida para evitar que hechos similares se repitan.

“Los golpes físicos sanan, pero los mentales no”

Durante la rueda de prensa, algunos de los migrantes compartieron sus experiencias en la prisión salvadoreña. Norberto Aguilar relató haber sido golpeado en el CECOT, mientras que Arturo Suárez destacó el impacto psicológico de la detención.

“Los golpes físicos sanan, pero los mentales no. Estamos luchando con ansiedad, problemas para dormir y para comer”, explicó.

El lunes pasado, el juez federal James Boasberg dictaminó que cerca de 200 venezolanos deportados a El Salvador no recibieron el debido proceso y ordenó que se les permita una audiencia para defender su caso.

Boasberg estableció como plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan que permita a los inmigrantes regresar a Estados Unidos o participar legalmente en la audiencia.

El magistrado también certificó una demanda colectiva, allanando el camino para que todos los venezolanos enviados al CECOT en marzo pasado puedan impugnar su designación como “enemigos extranjeros” de Estados Unidos.

Tras meses de presión de las familias, los migrantes fueron enviados de regreso a Venezuela en julio como parte de un intercambio con el régimen de Nicolás Maduro.

