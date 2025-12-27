Liverpool rinde emotivo homenaje a Diogo Jota con sus hijos como protagonistas [Video]

La jornada de este sábado en la Premier League quedó marcada por un homenaje emotivo a Diogo Jota en el estadio Anfield, donde el recuerdo al delantero portugués trascendió el resultado deportivo y unió a las hinchadas de Liverpool y Wolverhampton en una demostración de solidaridad y respeto.

El tributo se amplificó al ritmo del himno You’ll Never Walk Alone, interpretado con fuerza desde las tribunas, en una atmósfera que fusionó el dolor por la pérdida con el reconocimiento a la huella humana y profesional del futbolista.

El gesto de mayor carga simbólica se vivió instantes antes del inicio del partido, cuando Virgil van Dijk, capitán de Liverpool, ingresó al campo acompañado de dos de los hijos de Diogo Jota, Dinis y Duarte, y otros jóvenes familiares del jugador.

Las cámaras captaron la emoción de Rute Cardoso, viuda del futbolista, mientras miles de aficionados permanecían en silencio y observaban la escena. Este momento dejó una imagen imborrable cuando el defensor central neerlandés comenzó a pelotear con los pequeños ante la mirada atenta de todo Anfield.

Varios homenajes durante el juego

Durante el encuentro, en el minuto 20, coincidiendo con el número que Jota lució en sus últimas temporadas en Liverpool, el estadio completo se levantó en una ovación conjunta. Las hinchadas de Liverpool y Wolverhampton aplaudieron de pie, uniéndose en homenaje a quien supo ganarse el cariño de ambas instituciones.

Two of Diogo Jota’s children – Dinis and Duarte – as well as family members, are mascots ahead of the match between their father’s English clubs ❤️ pic.twitter.com/fVjEegl5Og — Liverpool FC (@LFC) December 27, 2025

Vale recordar que el elenco inglés de retirar el dorsal número 20 de los planteles de Liverpool, asegurando así que sea Jota el último en vestir ese número con los Reds.

La trayectoria de Diogo Jota en el fútbol inglés arrancó en Wolverhampton en 2017, equipo con el que consiguió el ascenso desde la Championship y aportó 44 goles en 131 partidos.

En 2020, Liverpool lo incorporó a sus filas, donde el delantero sumó 65 tantos en 182 apariciones, consolidándose como pieza clave en la obtención de títulos y como uno de los favoritos de la afición local. Su vida personal experimentó una dura tragedia cuando, el pasado 3 de julio, perdió la vida en un accidente automovilístico junto a su hermano, poco tiempo después de haberse casado con Rute Cardoso, con quien tenía tres hijos pequeños.

