Mohamed Salah metió a Egipto en octavos de final de Copa Africana de Naciones

La selección de Egipto selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones gracias a un nuevo gol decisivo de Mohamed Salah, que marcó el tanto del triunfo por 1-0 ante Sudáfrica en un partido intenso y marcado por la polémica arbitral.

El delantero del Liverpool volvió a responder a las expectativas y confirmó su rol de líder ofensivo del conjunto egipcio. T

ras anotar el gol de la victoria en el debut ante Zimbabue (2-1), Salah repitió como protagonista al convertir el penalti que definió un encuentro muy equilibrado, en el que ambos equipos buscaban asegurar su pase a la siguiente fase.

Mohamed Salah vs South Africa

Egipto se quedó con diez hombres por la expulsión de Mohamed Hany, lo que obligó a los “Faraones” a resistir durante toda la segunda mitad.

El tramo final volvió a estar cargado de tensión. Un posible penalti por mano de Yasser Ibrahim fue revisado por el VAR, pero el árbitro decidió no sancionar la infracción, desatando la controversia. Finalmente, Egipto sostuvo la ventaja mínima y aseguró su boleto a los octavos de final.

En el mismo grupo, Angola y Zimbabue empataron 1-1 en un duelo clave para mantenerse con opciones. Gelson Dala adelantó a Angola y Knowledge Musona igualó antes del descanso, dejando abierta la definición del grupo para la última jornada.

Marruecos empata y deberá esperar

En otro de los partidos destacados de la jornada, Marruecos no logró asegurar su clasificación anticipada y empató 1-1 frente a Mali en un encuentro también condicionado por decisiones del VAR.

El conjunto marroquí se adelantó con un penalti convertido por Brahim Díaz, tras una mano sancionada luego de la revisión arbitral. Sin embargo, en la segunda parte, Mali igualó el marcador con otro penalti, ejecutado por Sinayoko, luego de un agarrón dentro del área.

Marruecos no pudo romper la igualdad y cerró la jornada con cuatro puntos, por lo que definirá su futuro en la fase de grupos ante Zambia. En el mismo sector, Zambia y Comores empataron sin goles, manteniendo abierta la pelea por los boletos restantes a octavos de final.

