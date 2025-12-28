“Adopta una Familia”: El espíritu de San Nicolás, vivo todo el año

En muchas comunidades, la solidaridad suele concentrarse en las fiestas de fin de año. Sin embargo, la necesidad no desaparece cuando se guardan los adornos ni cuando termina la temporada navideña. Conscientes de esta realidad, Catholic Charities mantiene vivo el verdadero espíritu de San Nicolás durante todo el año a través de su programa “Adopt a Family” (Adopta una Familia), parte de su Proyecto San Nicolás.

Inspirado en San Nicolás, patrono de los niños y protector de los más vulnerables, el programa conecta a personas, parroquias, escuelas, empresas y organizaciones comunitarias con familias que atraviesan momentos difíciles. Son familias trabajadoras que, por situaciones inesperadas como la pérdida de empleo, enfermedades, gastos imprevistos o el alto costo de la vida, necesitan apoyo para salir adelante sin perder su dignidad.

Lo que distingue a Adopt a Family es su enfoque humano y personalizado. Las familias participantes son identificadas y acompañadas por trabajadores sociales de Catholic Charities, quienes evalúan cuidadosamente sus necesidades reales: alimentos, ropa, artículos del hogar, útiles escolares o apoyo básico para el bienestar diario. Luego, los donantes son emparejados con una familia específica, lo que permite una ayuda directa, significativa y respetuosa.

A diferencia de muchas iniciativas limitadas a la Navidad, este programa funciona durante todo el año, reconociendo que la crisis económica no tiene calendario. En invierno se necesitan abrigos; en primavera, ropa nueva para los niños que crecen rápido; en verano, alimentos y útiles escolares; y en otoño, apoyo para enfrentar nuevos comienzos. Catholic Charities responde a cada etapa con compromiso constante.

Para las familias beneficiadas, el impacto va mucho más allá de lo material. Significa alivio, esperanza y la tranquilidad de saber que no están solas. Para los padres, es la oportunidad de cuidar a sus hijos sin la angustia de no poder cubrir lo básico. Para los niños, es la certeza de que alguien se preocupa por ellos. Y para quienes donan, el programa ofrece una manera concreta de transformar la compasión en acción.

El programa Adopt a Family refleja la misión central de Catholic Charities: servir a todos, sin importar su fe o procedencia, con respeto, amor y justicia social. En tiempos marcados por la incertidumbre y la desigualdad, este esfuerzo demuestra que las comunidades se fortalecen cuando la solidaridad se convierte en práctica cotidiana.

Quienes deseen donar o participar en el programa “Adopta una Familia” pueden hacerlo durante todo el año visitando www.catholiccharitiesny.org/stnicholas o llamando al (212) 371-1000. También se aceptan donaciones en línea, aportaciones corporativas y el apoyo de parroquias, escuelas y organizaciones comunitarias interesadas en adoptar una familia completa.

Al donar, no solo se cubren necesidades inmediatas: se devuelve la esperanza y se honra el legado de San Nicolás — un legado de generosidad, cercanía y compromiso con los más necesitados, hoy y siempre.

Ionut Gitan, Caridades Católicas