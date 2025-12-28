Cómo es la costumbre de comer 12 uvas para recibir el Año Nuevo y cuál es su significado

Cada 31 de diciembre, millones de personas en el mundo y otros países hispanohablantes se preparan para consumir 12 uvas, una por cada campanada que marca la medianoche. Cada fruta simboliza un mes del nuevo año, mientras quienes participan formulan un deseo o invocan buena fortuna para los próximos meses.

Esta tradición, conocida como las doce uvas de la suerte, establece que lograr comer las 12 uvas antes de que termine la última campanada garantiza prosperidad y bienestar durante todo el año, consolidándose como uno de los rituales más populares en la víspera de Año Nuevo.

Aunque actualmente está muy arraigada en el mundo, su origen se remonta a España, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Se estima que la costumbre comenzó alrededor de 1895 y se popularizó en 1909, cuando viticultores de Alicante promovieron el consumo de uvas a medianoche para vender el excedente de cosechas abundantes.

Según la tradición, cada uva representa un mes del año, y se pueden añadir variantes, como pedir un deseo específico por cada fruta o realizar rituales adicionales para atraer prosperidad y suerte a lo largo de los próximos 12 meses, reforzando la idea de renovación y esperanza.

La uva y su impacto económico

La uva llegó a otros lugares del mundo gracias a los misioneros españoles, quienes fomentaron su cultivo y establecieron las bases de la viticultura actual, de acuerdo con la Guía de Consumo de la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La uva fruta es la más popular para consumo directo, disponible con o sin semilla. La uva pasa es deshidratada, más concentrada y con sabor dulce, mientras que la uva industrial, de mayor acidez, se emplea en jugos y productos procesados, contribuyendo a la economía agrícola de los países.

Beneficios nutricionales de la uva

Aunque son ricas en azúcares y calorías, la Profeco recomienda moderación en su consumo. Entre sus beneficios destacan su contenido antioxidante, que combate los radicales libres y el envejecimiento celular, y su fibra, que favorece la digestión, además de hidratos de carbono de rápida absorción que aportan energía inmediata.

También contienen vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina B6, ácido fólico, potasio, magnesio y calcio, nutrientes que fortalecen la salud general y el sistema inmunológico, convirtiendo a la uva en un alimento que combina tradición, sabor y aportes nutricionales, especialmente relevante durante la temporada de fiestas.

La tradición de comer 12 uvas continúa siendo un símbolo de unión familiar, celebración y esperanza en el futuro, reforzando la conexión entre cultura, historia y alimentación saludable, y consolidándose como un ritual emblemático en el inicio de cada nuevo año en casi todo el mundo.