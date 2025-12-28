Kunno habla de las críticas que ha recibido por defender a Ángela Aguilar

El creador de contenido Kunno habló de Ángela Aguilar, a quien ha defendido en varias ocasiones de las críticas que ha recibido por su relación con Christian Nodal.

En una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, explicó que seguirá abogando por ella, pues siente que eso demuestra que es un buen amigo. “Tengo la fortuna de poder convivir con ellos y ser amigo de ellos”, indicó.

Luego de esto, señaló: “Desafortunado es solo cuando me atacan por ser el amigo porque solamente estoy haciendo lo que mi corazón me dicta, que es estar para quienes han estado para mí”.

El mexicano destacó que es una persona que respalda a sus seres queridos y eso no es algo que siente que vaya a cambiar. “Yo sé que mi corazón siempre me va a guiar en todo, entonces si hago las cosas con amor, la gente se va a fijar en eso”, indicó.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a este nuevo mensaje del mexicano con comentarios como: “Eso es ser un verdadero amigo, te felicito”, “Así es, Kunno, te felicito, mi niño, bien dicho, mi parejita preciosa seguirá brillando con luz propia como toda la dinastía Aguilar”.

Los planes de Kunno para el próximo año

El exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy dijo que está listo para el 2026, un año en el que desea tener mucho aprendizaje, independencia y crecimiento personal.

“Este año me di la oportunidad de cortar algunos lazos con personas que no están en mi vida, también me fui a estudiar a actuación para Londres”, comentó.

En la entrevista dio detalles de cómo decidió poner punto final a una relación, algo que le cambió mucho el futuro pues se proyectó con esa persona, pero al final no resultaron las cosas.