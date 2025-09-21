Kunno defiende a Ángela Aguilar y a Christian Nodal: ‘No merecen ningún tipo de agresión’

El creador de contenido Kunno habló de las críticas que reciben Ángela Aguilar y Christian Nodal por su relación que surgió cuando el cantante acababa de terminar con la argentina Cazzu.

En una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, el influencer consideró que no debería haber más ataques contra los cantantes.

“Ninguna persona merece ningún tipo de agresión, sea física, verbal o en este caso mediático. Siento que es algo muy triste porque ya pasó mucho tiempo, llegó a otro nivel y hasta el trabajo se está viendo afectado”, comentó.

Kunno, quien es amigo de Ángela Aguilar, consideró que la gente debe separar el arte de la vida personal de los famosos y agregó que las personas ya deberían pasar la página.

“La veo cada vez más guapa, haciendo ejercicios, preparándose para dar lo mejor de ella y esa es una de las razones por las que es mi amiga”, la defendió.

El mexicano justificó algunas de las cosas que han pasado con Ángela Aguilar al indicar que es alguien joven. “Por más que la gente diga que tomó decisiones y lo que sea, tiene 21 años. Nada más recuerden lo que ustedes hacían a los 21 años”, agregó.

A Kunno le han llovido críticas por defender a la pareja y siente que ya está cansado de que esto ocurra.

El público del show de entretenimiento de Univision ha reaccionado con varios mensajes a las declaraciones de Kunno. Entre las opiniones están: “Yo a los 21 años no me metí con un hombre con familia, no me volví tía y luego madrastra, yo trabajaba y estudiaba”.

Otro mensaje que se leyó fue: “Pues pasará mucho más, miren como le ha ido a Irina. A mí se me hace una buena actriz y muy guapa, pero hasta trabajo ha perdido por lo visto, ya que no se le ve en TV”.

