Mantienen búsqueda de adolescente hispana de Texas desaparecida en Nochebuena

Una joven hispana de 19 años se mantiene desaparecida luego de perderse de rastro en Nochebuena, en el noreste del condado de Bexar, informaron las autoridades locales.

La joven Camila Mendoza Olmos fue vista por última vez en la cuadra 11000 de Caspian Spring, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar (BCSO), que agregó que existen registros de video captados alrededor de las 7:00 a.m. del miércoles.

En las imágenes compartidas se observa a una persona, que los investigadores identifican como la joven desaparecida, registrando su propio vehículo en busca de un objeto que no ha sido determinado por las autoridades.

Detalles de la desaparición y vestimenta de Mendoza

La familia de la joven reportó la irregularidad de su ausencia ante las autoridades locales. Según los testimonios recogidos por los investigadores, la adolescente mantenía una rutina matutina específica que fue interrumpida el día de los hechos.

“La madre de Camila afirmó que Camila normalmente sale a caminar por la mañana; sin embargo, se preocupó cuando Camila no regresó en un período de tiempo razonable”, declaró la oficina del sheriff.

Al momento de su desaparición, Mendoza Olmos vestía una sudadera con capucha en colores azul bebé y negro, pantalones de pijama de color azul bebé y calzado deportivo blanco.

Publican número de contacto para quienes puedan localizarla

La policía mantiene activa la búsqueda y habilitó líneas directas para cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero. Los ciudadanos podrán comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar llamando al número telefónico (210) 335-6000.

Asimismo, se ha dispuesto el correo electrónico missingpersons@bexar.org, perteneciente a la Unidad de Personas Desaparecidas del BCSO, para recibir reportes de manera escrita.

