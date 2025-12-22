Avión de la Marina mexicana se desploma en Texas: Al menos dos muertos

Al menos dos personas fallecieron y otras dos permanecen desaparecidas tras el desplome de una aeronave de la Marina mexicana cerca de Galveston, Texas, durante una misión médica, informó este lunes la Secretaría de Marina (Semar).

La nave, tipo King Air ANX 1209, transportaba a ocho personas: cuatro miembros de la tripulación naval y cuatro civiles.

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a seis personas, de las cuales cuatro sobrevivieron y dos fallecieron.

La misión estaba vinculada a la Fundación Michou y Mau, dedicada a brindar atención a menores con quemaduras graves.

Datos disponibles del historial de vuelo revelan que la nave se encontraba aproximándose a Galveston aproximadamente a las 3:02 p. m. cuando desapareció del radar mientras sobrevolaba la bahía.

La Semar indicó que los esfuerzos de rescate continúan para localizar a las dos personas restantes que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada.

“Se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos”, señaló la institución en un comunicado, agregando que se investigarán las causas del accidente.

En el momento del accidente había condiciones nubladas y brumosas sobre Galveston y la Bahía de Galveston, con niebla densa y visibilidad reducida persistiendo en las aguas costeras y la isla esta tarde, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

La Senar también confirmó que trabaja junto al consulado mexicano en Houston para apoyar los trámites necesarios y brindar asistencia a los familiares de las víctimas.

La Fundación Michou y Mau, que colabora con la Marina en este tipo de misiones humanitarias, se ha enfocado desde 1998 en la atención de niños quemados en México y en programas de concienciación sobre sus necesidades.

Con información de EFE.

