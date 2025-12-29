Costco sorprende con un descuento especial en su membresía por tiempo limitado

En un movimiento poco común para una empresa que casi nunca baja el precio de su membresía, Costco lanzó una promoción que está llamando la atención de miles de compradores, justo cuando el club de precios sigue batiendo récords de crecimiento en su base de socios.

Un modelo que rara vez ofrece descuentos

A diferencia de otras compañías, Costco mantiene una política firme: no reducir el costo directo de su membresía. Así lo reiteró su exdirector financiero Richard Galanti durante la llamada de resultados del tercer trimestre de 2023:

“Para nosotros realmente no hay cambios. Hacemos algunas promociones cada año, pero lo principal es que no hacemos descuentos importantes en la membresía. A veces hay folletos donde te inscribes y recibes ciertos cupones para productos, pero no bajamos el precio de la membresía”.

Actualmente, Costco cobra $65 por la membresía Gold Star anual y $130 por la membresía Executive, la cual incluye horarios de compra ampliados y 2% de reembolso en la mayoría de las compras, con un tope de $1,250 al año.

La promoción que rompe la rutina

Aunque el precio de la membresía no baja, Costco sí está ofreciendo un incentivo poco frecuente en alianza con Groupon. Los nuevos socios pueden recibir una tarjeta de regalo digitalal contratar su membresía por 12 meses.

Groupon anunció:

“Conviértete en nuevo miembro de Costco, desbloquea ahorros exclusivos en comestibles, electrónicos, gasolina y más, y recibe una Tarjeta Digital Costco de $40 o $60 para gastar en línea o en tienda”.

-$40 de tarjeta digital con la membresía Gold Star

-$60 de tarjeta digital con la membresía Executive

La promoción tiene condiciones importantes:

“Válido solo para nuevos miembros y para quienes tengan su membresía (principal o adicional) vencida por al menos 18 meses. No es válido para renovación ni para actualizar una membresía existente”, aclaró Groupon.

Además, el beneficio estará disponible solo hasta el 31 de diciembre de 2025 a las 11:59 p.m.

La verdadera máquina de ganancias

En 2024, Costco obtuvo $4,800 millones solo por cuotas de membresía, lo que representó apenas 2% de sus ingresos totales, pero generó 65% de su utilidad operativa neta, según el analista Aditya Badola de Arthnova.

El propio CEO de Costco, Ron Vachris, lo resume así:

“El producto más importante que vendemos es la tarjeta de membresía”, dijo a Fortune.

Un beneficio atractivo para nuevos compradores

Aunque Costco no necesita promociones para atraer clientes, esta oferta limitada puede ser especialmente útil para quienes buscan maximizar su presupuesto.

Para nuevos miembros, el valor de los ahorros, sumado a la tarjeta digital, convierte esta oportunidad en una de las pocas ocasiones en que la membresía realmente ofrece un beneficio adicional directo.

