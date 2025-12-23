7 artículos de Costco que han dejado de ser buenas ofertas según los compradores 

En los últimos meses, varios compradores habituales de Costco han comenzado a cuestionar si algunos de sus productos más conocidos siguen siendo realmente buenas ofertas. A través de foros y redes sociales, los consumidores han compartido experiencias que apuntan a cambios en recetas, calidad y consistencia, lo que ha generado decepción incluso en artículos que antes eran favoritos.

Los productos de Costco que han dejado de ser ofertas

1. Bananas

Uno de los productos más básicos del supermercado se ha convertido en motivo de queja entre los miembros de Costco. Según compradores frecuentes, las bananas presentan un proceso de maduración irregular, pasando de verde intenso a marrón en muy poco tiempo. Algunos aseguran que esto ocurre incluso cuando se almacenan en condiciones adecuadas. Esta falta de durabilidad hace que muchos cuestionen si realmente compensa comprar grandes cantidades, ya que una parte importante termina desperdiciándose.

2. Cuisine Adventures Green Chile Chicken Firecrackers

Este producto congelado ha perdido gran parte de su popularidad entre quienes lo compraban con frecuencia. Compradores señalan que la proporción de relleno ha disminuido notablemente, predominando ahora la masa sobre el pollo o el queso. Algunos comparan la versión actual con la de años anteriores y aseguran que el cambio es evidente tanto en sabor como en textura. La percepción general es que la receta fue modificada y no para mejorar.

3. Bitchin’ Sauce

La famosa salsa vegetal también ha sido señalada por un cambio que no ha pasado desapercibido. Usuarios comentan que la consistencia actual es mucho más líquida que antes, lo que afecta su uso como dip o acompañamiento. Varios compradores afirman que la versión original era más espesa y sabrosa, y que esa calidad ya no se encuentra en Costco. Esta percepción ha llevado a algunos a buscar alternativas fuera de la cadena.

4. Pilgrim’s Garlic Parm Wings

Las alitas con ajo y parmesano han recibido críticas especialmente duras por parte de los consumidores. Quienes las han probado mencionan una textura gomosa difícil de corregir incluso usando freidora de aire. Además, señalan que el sabor no compensa la experiencia, lo que ha llevado a algunos a descartar completamente volver a comprarlas. Para varios compradores, preparar alitas desde cero resulta ahora una mejor opción.

5. Rotisserie Chicken Salad

El área de deli tampoco se ha librado de las críticas. La ensalada de pollo rostizado es descrita por algunos compradores como poco atractiva y muy por debajo de opciones que Costco ofrecía antes de la pandemia. Comparada con recetas anteriores, la actual parece más simple y menos generosa. Esto ha generado nostalgia por productos descontinuados que, según los clientes, ofrecían mejor sabor y presentación por un precio similar.

6. Cold Brew Mocha Freeze

La popular bebida fría de Costco ha dejado de convencer a varios de sus consumidores habituales. Algunos aseguran que el perfil de sabor cambió tras una modificación en el tipo de café y el jarabe utilizado. En lugar de un café intenso con notas de chocolate, describen una bebida más cercana a un batido artificial. Este cambio ha hecho que muchos dejen de pedirla, incluso en temporadas de calor.

7. Real Good Nuggets

Los productos de pollo de la marca Real Good también han generado comentarios negativos. Compradores mencionan problemas recurrentes con la textura del pollo, incluyendo piezas duras o de calidad inconsistente. Otros señalan un sabor artificial persistente, especialmente en las versiones más condimentadas. Ante estas experiencias, varios consumidores afirman haber cambiado a opciones de marca Kirkland, que consideran más fiables.