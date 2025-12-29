Cristiano Ronaldo lanza el Globe Sports Award y Novak Djokovic se convierte en el primer ganador

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció este domingo la creación del Globe Sports Award (GSA), un nuevo reconocimiento internacional que premiará cada año a las figuras más influyentes del deporte a nivel mundial. El primer galardón fue otorgado al tenista serbio Novak Djokovic.

De acuerdo con la organización, el premio nace con el objetivo de destacar la excelencia en distintas disciplinas deportivas y reconocer a atletas e instituciones que han dejado una huella histórica en su deporte, trascendiendo el rendimiento competitivo e inspirando a millones de personas.

El GSA toma como punto de partida el prestigio del Globe Soccer Award, cuya gala se celebró este domingo, pero amplía su alcance más allá del fútbol. A partir de ahora, distinguirá anualmente a deportistas capaces de redefinir el deporte a escala global. En ese sentido, la organización explicó que Djokovic fue elegido como primer ganador porque su trayectoria y su impacto representan los valores fundamentales del nuevo trofeo.

El premio consiste en una escultura que simboliza el tiempo suspendido, diseñada en Portugal e inspirada en un reloj de arena. Cada edición contará con un acabado distinto, pensado para reflejar la singularidad del atleta homenajeado.

Ronaldo, quien además fue distinguido este domingo como mejor jugador de Oriente Medio en los Globe Soccer Awards 2025, señaló que el galardón busca rendir tributo a “esos momentos en los que la grandeza de un deportista logra que el tiempo se detenga”.

