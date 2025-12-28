Cristiano Ronaldo gana por segunda vez los Globe Soccer Awards al mejor de Medio Oriente

En el ocaso de su carrera, Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia y deslumbrando en lo individual. Este domingo, desde el lujoso Hotel Atlantis The Royal en Dubai, CR7 fue distinguido como Mejor Jugador de Medio Oriente en la gala de los Globe Soccer Awards 2025.

Por segundo año consecutivo, Ronaldo recibió el galardón en una gala que reunió a figuras del fútbol mundial. El astro luso estuvo presente y se mostró agradecido, pero inconforme en cuanto a la mentalidad de seguir compitiendo.

“Gracias a Globe Soccer por este increíble premio. Es un gran placer para mí ver a grandes jugadores, presidentes y agentes. Es una gran noche. Esta gala es una de mis favoritas porque veo a gente hermosa, en específico, mi esposa que siempre está para apoyarme, dijo.

“Mi objetivo seguirá siendo marcar goles, ganar más trofeos y alcanzar nuevas metas personales”, dijo. Durante su intervención en el escenario, Ronaldo no ocultó su ambición histórica.

El delantero portugués se refirió al histórico registro de los 1,000 goles, una meta de la que lo separan poco más de cuarenta tantos. “Amo jugar futbol, ganar trofeos y marcar goles. Ustedes saben cuál es mi meta, quiero seguir ganando trofeos y alcanzar el número de goles que ustedes saben. Llegaré a los 1,000 goles seguro, si no tengo lesiones”, afirmó.

El galardón reconoció rendimiento y liderazgo en la Saudi Pro League. Ronaldo superó en la votación a figuras como Karim Benzema, Riyad Mahrez y Salem Al-Dawsari.

Cristiano Ronaldo ha ganado el premio al Mejor Jugador del Año en los Globe Soccer Awards seis veces: 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Es el futbolista más laureado en la historia de estos galardones.

Además de los premios anuales, Cristiano también ha recibido distinciones especiales en los Globe Soccer Awards como Jugador del Siglo (2001–2020), entregado en 2020. En 2024 recibió la distinción como Mejor Jugador de Medio Oriente y Máximo Goleador de Todos los Tiempos.

El premio a Cristiano llegó en una gala que también celebró trayectorias excepcionales en otros deportes. Novak Djokovic fue honrado con el Globe Sports Award.

Otros premiados en los Globes Soccer Awards

Ousmane Dembélé – Mejor Jugador del Año

Aitana Bonmatí – Mejor Jugadora del Año

Lamine Yamal – Mejor Atacante del Año

Luis Enrique – Mejor Entrenador del Año

París Saint-Germain (PSG) – Mejor Equipo del Año

FC Barcelona Femenino – Mejor Equipo del Año

Sigue leyendo:

· Gobierno de Portugal pide a sus ciudadanos imitar “la mentalidad de Cristiano Ronaldo”

· Novak Djokovic predice que Cristiano Ronaldo ganará el Mundial 2026 ante México en la final

· Cristiano Ronaldo a Hollywood: Vin Diesel le diseñó personaje para ‘Fast and Furious 11’