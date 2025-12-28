El PSG arrasó en los Globe Soccer Awards 2025

El Paris Saint-Germain fue el gran protagonista de los Globe Soccer Awards 2025, celebrados en Dubái, al conquistar un total de siete galardones y consolidarse como el club más destacado del año, superando al Real Madrid, que no obtuvo ningún premio en esta edición.

El conjunto francés acaparó los principales reconocimientos tanto a nivel deportivo como institucional, con premios para su proyecto, su dirigencia y sus figuras más representativas.

Ousmane Dembélé fue uno de los nombres propios de la gala, mientras que Luis Enrique recibió el reconocimiento a su labor al frente del equipo, en un año marcado por el dominio del PSG en competiciones nacionales e internacionales.

El presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, también fue distinguido, reafirmando el peso del proyecto parisino dentro del fútbol mundial. La cosecha de premios reflejó el impacto del PSG durante la temporada y su consolidación como una de las potencias del fútbol europeo.

Por su parte, el Barcelona también tuvo una presencia destacada en la ceremonia, al sumar cuatro galardones. Lamine Yamal fue una de las grandes sensaciones de la noche, confirmando su irrupción como una de las mayores promesas del fútbol internacional y reforzando el protagonismo azulgrana en la gala.

La ausencia de premios para el Real Madrid fue uno de los puntos más llamativos del evento, en una edición que estuvo claramente marcada por el dominio del PSG y el reconocimiento al trabajo de clubes que han apostado por proyectos deportivos a largo plazo.

La gala de los Globe Soccer Awards volvió a reunir a las principales figuras del fútbol mundial y sirvió para repasar un año en el que el equipo parisino se consolidó como el referente absoluto del panorama internacional.

