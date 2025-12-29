De Jeff Bezos, Selena Gómez hasta Ale Capetillo: estas fueron las bodas del año

En este 2025 se ha celebrado la boda de muchas celebridades latinas y estadounidenses. No todas han tenido el mismo nivel de inversión, pero sin duda dieron todas de que hablar en su momento.

La más comentada de todo el año fue la de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, la cual se celebró en Venecia, Italia, y generó muchos comentarios negativos por haberse apoderado de la ciudad italiana durante varios días.

Por otro lado, una de las más esperadas y celebradas fue la boda de Selena Gómez, la exestrella Disney, que se casó con el productor musical Benny Blanco. Los detalles de esta boda se mantuvieron en privado durante mucho tiempo.

El poder de Jeff Bezos y su boda con Lauren Sánchez

Una de las bodas más millonarias de este año fue la de Lauren Sánchez y Jeff Bezos, el CEO de Amazon y conocido por ser uno de los hombres más ricos del mundo. Según un informe compartido por ‘Forbes’, Bezos invirtió $25 millones de dólares en esta boda.

Este matrimonio se celebró en junio de este año y la celebración duró al menos tres días y también las fiestas llamaron la atención por su exclusiva lista de invitados. Entre los que resalta Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, Oprah Winfrey, Gayle King, Mick Jagger, Usher, Jenn Goicoechea, Orlando Bloom, Katy Perry, Eva Longoria, Robert Pattinson, Sydney Sweeney, Kris Jenner, Corey Gamble, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Bill Gates, Paula Hurd, Sam Altman, entre otros.

Selena Gómez se casó en California

En septiembre de este año, finalmente se casaron Selena Gómez y Benny Blanco. La celebración se llevó a cabo en una mansión ubicada en Hope Ranch, en Santa Bárbara, y la lista de invitados fue de 170 personas.

La pareja puso mucha atención en mantener todos los detalles de la boda en privado, por seguridad de ellos y de sus invitados, entre los que resaltaba la estrella pop Taylor Swift.

El año de Patrick Schwarzenegger

Este 2025 ha sido un buen año para Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger. El joven actor de 32 años protagonizó la tercera temporada de ‘The White Lotus’ y también celebró su boda con Abby Champion.

Esta boda se llevó a cabo en septiembre de este año en Gozzer Ranch Golf & Lake Club, ubicado en Idaho. La boda se hizo dos años después de haberse comprometido.

Ale Capetillo se casa en España y México

Entre las personalidades latinas, la boda más comentada fue la Alejandra Capetillo, la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán. Primero, la joven y Nader Shoueiry se casaron por civil en Madrid, España, en un hotel de lujo de la ciudad.

La primera ceremonia fue más íntima, pues la gran celebración se hizo semanas después en la Hacienda Zotoluca de Hidalgo, México, a la que asistieron cientos de personas.