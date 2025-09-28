Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en Santa Bárbara, California

Este fin de semana, Selena Gómez y Benny Blanco se casaron tras dos años de relación. La pareja tuvo una ceremonia privada, con la que procuraron siempre ser cautelosos con los detalles para garantizar su seguridad y la de los invitados.

Desde hace semanas se informó que la boda estaba programada para finales de septiembre, y así fue. Se dice que el viernes la pareja y los invitados se reunieron en una cena de ensayo, la cual tuvo lugar en una mansión ubicada en Hope Ranch, Santa Bárbara.

Finalmente, el gran día fue el 27 de septiembre. Gómez y Blanco se dieron el “sí quiero” ante 170 invitados en Sea Crest Nursery, espacio descrito en su página web como “un vivero mayorista que trabaja con arquitectos paisajistas, diseñadores y contratistas para entregar palmeras adultas de la más alta calidad a los sitios de trabajo en todo California”.

El lugar se convirtió en el escenario perfecto para celebrar y para hacerse una sesión de fotos que Gómez publicó en su cuenta de Instagram, no escribió nada, solo la fecha.

Según la revista ‘Vogue’, la pareja instaló carpas en Sea Crest Nursery y las convirtieron en pista de baile y comedores. Desde siempre, la pareja quiso mantener la privacidad y seguridad de sus invitados, quienes eran en su mayoría famosos.

Entre los asistentes se tiene que mencionar a Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park, David Henrie, Drew Barrymore, entre otros.

