Conoce el lugar donde Patrick Schwarzenegger se casó

Este sábado 6 de septiembre, Patrick Schwarzenegger y Abby Champion finalmente se casaron rodeados de sus padres y otros seres queridos. Hay que recordar que la pareja ya había tenido que aplazar su boda en una ocasión.

La boda se llevó a cabo en el Gozzer Ranch Golf & Lake Club, ubicado en Idaho. Entre los asistentes se tiene que resaltar la presencia de los padres del novio Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, además de sus hermanos, incluyendo a Katherine Schwarzenegger y a su esposo Chris Pratt.

Schwarzenegger y Champion se comprometieron en 2023 tras varios años de noviazgo. Se conocieron en 2015, comenzaron a salir y anunciaronsu relación en febrero de 2016 a través de Instagram.

La modelo lució un vestido clásico blanco, y el actor escogió un esmoquin con chaqueta de color crema. Por los momentos no han hecho una publicación oficial en redes sociales.

La boda se da pocos meses después de que Schwarzenegger pudiera vivir el estreno de la tercera temporada de ‘The White Lotus’, donde le dio vida a uno de los huéspedes del exclusivo hotel.

Cómo es el sitio donde se casaron

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion decidieron celebrar su boda en el Gozzer Ranch Golf & Lake Club, una comunidad residencial que ocupa 700 acres. Su ubicación ofrece vistas a Lake Coeur d’Alene y al paisaje montañoso del noroeste de Idaho.

El club ofrece extensas áreas verdes y espacios para relajarse al aire libre. Tiene un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Tom Fazio y 109 millas de costa del lago. También incluye spa, gimnasio de última generación, piscina, canchas de tenis, baloncesto y pickleball.

La casa club incluye una bodega de vinos, un comedor privado, el famoso ‘Hutton’s General Store’ con fuente de sodas, horno de pizza de leña y productos frescos. También tiene variadas opciones de vivienda: 267 terrenos personalizados, 34 cabañas, 28 cottages estilo homestead y 28 condominios frente al lago.

