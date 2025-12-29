FBI investiga robo de cargamento de langosta destinado a Costco valorado en $400,000

Un audaz robo ha sacudido la cadena de suministro de productos de lujo en Estados Unidos. Un cargamento de langostas valoradas en 400,000 dólares, que tenía como destino varias sucursales de Costco en Illinois y Minnesota, fue sustraído sin dejar rastro, activando una investigación inmediata por parte del FBI.

De acuerdo con reportes de NTD News Today y Fox Chicago, el envío estaba bajo la responsabilidad de Rexing Companies, una corporación logística con sede en Indiana. Los puntos clave del suceso son:

El producto fue recolectado en Massachusetts, una zona clave para la pesca de langosta, pero nunca llegó a los centros de distribución programados.

Dylan Rexing, CEO de la compañía, señaló que el sospechoso probablemente se hizo pasar por un transportista legítimo para obtener la carga, una técnica de suplantación de identidad cada vez más común en el sector. La empresa no descarta que este incidente sea obra de una red organizada de robo de carga especializada en productos de alto valor.

Este suceso no es un caso aislado. El Departamento de Transporte ya había emitido una alerta en septiembre sobre el preocupante aumento en el robo de mercancías. Como dato relevante, se estima que el robo de carga representa pérdidas de miles de millones de dólares anuales para la economía global, afectando no solo a las empresas, sino también la disponibilidad y los precios de los alimentos para el consumidor final.

¿Qué significa esto para el consumidor?

Aunque el FBI aún no ha anunciado arrestos, este tipo de delitos subraya la vulnerabilidad de la cadena de suministro de alimentos frescos. Cuando productos premium como la langosta son desviados al mercado negro, se generan riesgos de seguridad alimentaria, ya que se pierde el control de la cadena de frío, esencial para evitar intoxicaciones.

