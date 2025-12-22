Costco: los productos de pastelería que debes comprar y los que debes evitar

Costco es famoso por sus grandes ofertas, especialmente en productos de panadería que sorprenden por su calidad y tamaño, sin embargo, hay ciertos artículos que los compradores deben considerar antes de agregar al carrito, ya que algunos pueden no cumplir con las expectativas en cuanto a sabor, frescura o valor nutricional.

Aquí te traemos una lista con las mejores opciones y algunas de las más cuestionadas, para que tomes decisiones informadas en tu próxima visita.

Bagels: frescura y almacamiento

Los bagels de Costco son un clásico, pero muchos compradores se han quejado de que tienden a desarrollar moho rápidamente, incluso en climas secos. Aunque esto puede indicar que no tienen conservantes artificiales, su vida útil limitada es algo a tener en cuenta si no tienes un gran grupo de personas a quienes servir. La mejor opción es congelarlos inmediatamente para preservarlos por más tiempo.

Pastel de queso: delicioso pero alto en calorías

Si bien el pastel de queso es una opción popular para ocasiones especiales, su alto contenido calórico (alrededor de 400-550 calorías por porción) lo convierte en una elección menos saludable si se consume en grandes cantidades.

Galletas con trozos de chocolate: un placer poco saludable

Las galletas con trozos de chocolate son irresistibles, pero con 210 calorías y 16 gramos de azúcar por galleta, son una de las opciones más calóricas de la panadería. Si no puedes resistirte, es mejor controlar la cantidad que consumes, ya que es fácil excederse.

Croissants: deliciosos pero con demasiada grasa saturada

Los croissants son deliciosos y frescos, pero vienen cargados de grasas saturadas (11 gramos por porción) y muy poca fibra. Si estás buscando una opción más saludable, los croissants de Costco pueden no ser la mejor elección para el desayuno diario.

Muffins de doble chocolate

A pesar de su apariencia atractiva, los muffins de doble chocolate no cumplen con las expectativas de sabor y textura para muchos compradores. Aunque se ven tentadores, su sabor y la textura seca pueden decepcionar a los fanáticos del chocolate.

Daneses

Los daneses tienen una legión de seguidores, pero las opiniones están divididas. El Kirkland Signature Almond Danish, por ejemplo, es delicioso pero extremadamente alto en calorías (750 por porción). Aunque este postre es un lujo ocasional, si buscas algo más ligero, es mejor evitarlo.

Strudel de manzana trenzado: ¿congelado o fresco?

El strudel de manzana trenzado ha ganado popularidad, pero no está hecho en la tienda; llega congelado. Si bien se puede recalentar en una freidora de aire para mejorar su textura, algunos compradores prefieren las opciones recién horneadas. Además, su alto contenido calórico hace que no sea la mejor opción para quienes cuidan su dieta.

Pastel de Fresas: sabor, pero sin fresas reales

El pastel de fresas y crema, además, de ser una atracción al a vista, tiene un buen sabor, pero la falta de fresas frescas en su receta ha decepcionado a muchos. Aunque contiene puré de fresas, el pastel no cumple con las expectativas de los fanáticos de la tradicional tarta de fresas, lo que lo convierte en una opción mixta.

