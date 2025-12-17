9 artículos nuevos de Costco para la cena de Navidad desde $10

Costco ya comenzó a desplegar su selección especial para las cenas navideñas, con productos pensados para facilitar el menú sin renunciar al sabor ni al toque festivo. La nueva oferta incluye platos listos para servir, postres llamativos y opciones gourmet que funcionan tanto como platillo principal como complemento, con un precio sumamente cómodo para disfrutar de la temporada.

Los mejores productos de Costco para la cena de Navidad

Triple pan de chocolate

Este pan de chocolate se presenta como una opción perfecta para cerrar la cena con algo dulce sin complicaciones. Está elaborado con masa de cacao intenso, cubierto con rizos de chocolate y un glaseado brillante que lo hace muy vistoso al servir. Puede cortarse en rebanadas pequeñas para rendir más en reuniones.

Precio aproximado: $10.99

Ravioles de trufa con burrata

Esta pasta rellena combina la suavidad de la burrata con el aroma característico de la trufa, logrando un platillo elegante sin necesidad de recetas complejas. Es ideal para quienes buscan una cena especial lista en pocos minutos. Funciona bien como plato principal o acompañamiento.

Precio aproximado: $11.99

Tazas de postre Chocolate Dream

Estas tazas individuales destacan por sus capas de crema batida, galleta de cacao y relleno de chocolate. Son una solución práctica para servir postre sin tener que emplatar. Su textura cremosa y presentación las hacen ideales para cenas formales o reuniones familiares.

Precio aproximado: $13.99

Macarrones con queso y langosta Kirkland Signature

Una versión elevada del clásico comfort food, este platillo combina pasta cremosa con trozos de langosta. Se presenta como un acompañamiento contundente que puede servirse junto a carnes o como plato central. Solo requiere calentarse antes de llevarlo a la mesa.

Precio variable según ubicación

Brochetas de ternera Wagyu envueltas en tocino

Estas brochetas mezclan carne Wagyu con tocino para un resultado jugoso y lleno de sabor. Están pensadas para cocinarse fácilmente en sartén, horno o parrilla. Algunos compradores señalan que incluyen un relleno de queso azul, lo que añade un contraste interesante.

Precio aproximado: $18.99

Poppi Cranberry Fizz

Esta bebida gaseosa de arándano aporta un toque festivo a la mesa sin ser empalagosa. Su sabor ligero y burbujeante la convierte en una alternativa refrescante para acompañar comidas abundantes. Se vende en paquetes grandes, ideales para reuniones.

Precio variable según tienda

Borgoña de ternera La Vie Gourmand

Inspirado en la receta clásica francesa, este guiso de ternera viene listo para calentarse y servir. Su salsa espesa y bien sazonada lo convierte en una opción reconfortante para una cena especial sin largas horas en la cocina. Funciona bien con puré o pan.

Precio variable según ubicación

Colas de cangrejo y langosta silvestres

Este producto ofrece una alternativa premium para quienes buscan mariscos en la cena navideña. Las colas se pueden preparar al horno o a la plancha y suelen servirse con mantequilla derretida. Son ideales para una comida elegante y fácil de ejecutar.

Precio variable según peso

Tarta de queso con chocolate y pistacho

Este cheesecake combina una base cremosa con notas de chocolate y un toque de pistacho. Aunque su sabor principal es suave, destaca por su textura y presentación atractiva. Es una buena opción para compartir entre varios comensales al final de la cena.

Precio variable según tienda

