Investigan posible desvío de $150 millones de dólares de la AFA a sociedades fantasmas en EEUU

La presión judicial sobre la dirigencia de la AFA ya no solo llega de tribunales argentinos: en los últimos días, la Justicia de los Estados Unidos puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la casa matriz del fútbol.

El eje de la investigación apunta a transferencias por unos $150 millones de dólares realizadas en bancos norteamericanos a través de una red de sociedades comerciales, presuntamente diseñadas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales.

Las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países y firmados por la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, con Pablo Toviggino como tesorero.

Investigación en Estados Unidos

Buena parte de la documentación que sustenta el caso está disponible en los registros judiciales de EEUU, de acceso público, y el Gobierno de Javier Milei ya decidió involucrarse de manera formal.

El punto de partida fue una denuncia que el empresario Guillermo Tofoni presentó en septiembre del año pasado ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. Allí advirtió que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos utilizando cuentas bancarias en territorio norteamericano.

Los investigadores identificaron como pieza central del andamiaje a TourProdEnter LLC, empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección.

Según esa presentación, la firma acumuló cerca de $25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, sucursal de Birmingham, Alabama, sin declararlos ante el fisco argentino.

Presidente de la AFA bajo investigación. AP Photo/Natacha Pisarenko

Acuerdos bajo investigación

El dinero habría surgido, principalmente, de dos negocios: un amistoso disputado por la Selección en China y el acuerdo de patrocinio firmado con Binance, gigante del sector de las criptomonedas.

El escrito sostiene que los fondos no ingresaron ni a cuentas de la AFA ni al país, lo que permitió que quedaran fuera del circuito formal.

TourProdEnter fue inscripta en Miami por Érica Gillette, esposa de Javier Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, vinculado políticamente al Frente Renovador de Sergio Massa.

La Nación reveló además que la empresa desvió dinero hacia sociedades “fantasma” radicadas también en Estados Unidos, en las que figuraban argentinos como “directivos” y, en registros previos, hasta la esposa de Toviggino.

Seguir leyendo:

Imputan a presidente de AFA por retención indebida de tributos

Senadora argentina denunció a Claudio “Chiqui” Tapia ante Conmebol por presunta corrupción en la AFA

Presidente argentino Javier Milei estalla en críticas tras eliminación de Boca Juniors y River Plate del Mundial de Clubes