Senadora argentina denunció a Claudio “Chiqui” Tapia ante Conmebol por presunta corrupción en la AFA

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual senadora del partido del presidente argentino Javier Milei, denunció este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntos hechos de corrupción, en el marco del prolongado conflicto entre el Gobierno y la entidad rectora del fútbol local.

Bullrich anunció la presentación a través de su cuenta en X, donde confirmó que también incluyó en la denuncia a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, ante el Comité de Ética de la Conmebol. “Investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, escribió la senadora al dar a conocer la medida.

Según la presentación, a la que tuvo acceso EFE, la gestión de Tapia al frente de la AFA incurre en presuntas violaciones a los “principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro”.

El escrito solicita a la Conmebol la apertura de una investigación preliminar y la aplicación de sanciones disciplinarias en caso de comprobarse los cargos denunciados.

La denuncia se suma al avance de una investigación judicial en Argentina por un presunto caso de lavado de dinero a través de una entidad financiera vinculada a la AFA. En ese contexto, durante la última semana se realizaron allanamientos en 17 clubes argentinos y en la sede central de la asociación.

