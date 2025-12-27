Imputan a presidente de AFA por retención indebida de tributos

Un fiscal de Argentina imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, por la presunta retención indebida de tributos de la seguridad social, en lo que constituye el primer avance concreto contra el máximo dirigente del organismo.

La medida fue dispuesta por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el expediente, la AFA habría incumplido el pago de aportes sociales por 19,000 millones de pesos (unos $12,8 millones de dólares) correspondientes a los años 2024 y 2025.

🚨 IMPUTARON AL CHIQUI TAPIA Y A PABLO TOVIGGINO POR RETENER MÁS DE $19.000 MILLONES EN APORTES JUBILATORIOS DE EMPLEADOS DE LA AFA



⚫ El fiscal Claudio Navas Rial los imputó por retener aportes jubilatorios de empleados de la AFA y de los principales clubes del país. La plata… — TN – Todo Noticias (@todonoticias) December 27, 2025

Chiqui Tapia imputado, junto otros tres

Además de Tapia, el fiscal imputó a otros tres directivos clave de la entidad:

Pablo Toviggino , tesorero de la AFA



, tesorero de la AFA Cristian Malaspina , secretario general



, secretario general Gustavo Lorenzo, director general



De acuerdo con la resolución fiscal, “del cotejo de la documentación aportada se desprenden elementos suficientes para impulsar la acción penal”.

Pese a registrarse abultadas acreditaciones bancarias, la AFA no habría depositado los importes retenidos dentro de los 30 días corridos posteriores al vencimiento legal, lo que derivó en la emisión de boletas de deuda por parte de ARCA.

Medidas solicitadas por la fiscalía

El fiscal Navas Rial solicitó una serie de diligencias que deberán ser autorizadas por un juez. Entre ellas, requirió que el Banco Central de la República Argentina informe con qué entidades financieras opera la AFA.

Luego, esos bancos deberán detallar todas las cuentas bancarias de la asociación durante 2024 y 2025, incluyendo cotitulares, firmantes y personas autorizadas a operar.

Asimismo, se pidió a la Inspección General de Justicia la remisión de los estados contables presentados por la AFA correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.

Esta es la primera imputación formal contra Tapia y Toviggino en el marco de múltiples investigaciones en curso sobre su patrimonio y la administración financiera de la AFA, muchas de ellas impulsadas durante el gobierno del presidente Javier Milei, con quien Tapia mantiene un enfrentamiento público.

