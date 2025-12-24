Amazon y Walmart adaptan sus políticas de devolución a la temporada navideña, esto es lo que debes saber

En un intento por reducir las pérdidas de $890,000 millones anuales por concepto de devoluciones de mercancía, durante el verano Amazon y Walmart endurecieron sus respectivas políticas para evitar abusos por parte de los compradores.

Sin embargo, han tenido que adaptarse para atender la alta demanda de mercancía que reciben de vuelta durante la temporada navideña, la época con mayores volúmenes, luego que los consumidores han descubierto estas nuevas restricciones aplicadas durante 2025.

Amazon realizó cambios en esta política para para reducir costos operativos, mientras que Walmart ha decidido mantener sus políticas flexibles para recibir la mayoría de los artículos devueltos. Aunque para la temporada navideña, ambas compañías cuentan con ventanas de devolución extendidas para procesar el alto volumen de productos que recibirán.

Para endurecer sus políticas, las dos cadenas implementaron métodos indirectos relacionados con la reducción de sus pérdidas por devoluciones:

¿Qué pasa con las devoluciones en Amazon durante la temporada navideña?

A partir de junio de 2024, Amazon introdujo una tarifa de procesamiento de devoluciones para los vendedores de artículos con altas tasas de retorno, excluyendo ropa y zapatos. Su objetivo es minimizar los costos operativos y disuadir las devoluciones excesivas.

También aplica una estrategia conocida como ‘reembolso sin retorno’ para ciertos productos en los que el costo logístico de la devolución es mayor que el mismo valor del artículo y resulta más barato permitir que el cliente se quede con el producto.

Adicionalmente, puede limitar las devoluciones e incluso prohibirlas a clientes con un historial excesivo de devoluciones, que cataloga como abusivos, aunque en realidad los ajustes están más enfocados en trasladar los costos de las devoluciones frecuentes a los vendedores y clientes con patrones de abuso.

Para ello, ha intensificado el monitoreo de cuentas, enviando advertencias o limitando privilegios a usuarios que devuelven un porcentaje excesivo de sus pedidos o envían artículos dañados/usados.

Excepción: Los productos de la marca Apple comprados en este periodo tienen un plazo más corto, hasta el 15 de enero de 2026.

La política flexible de devoluciones de Walmart

En el caso de Walmart, mantiene su política estándar de 90 días para la mayoría de los artículos, considerada como una tradicional política flexible para el sector minorista. Para gestionar los costos, en casos específicos Walmart también ofrece reembolsos sin solicitar la devolución física del producto cuando el costo es muy alto, aunque esta opción no es solicitada por el cliente, sino ofrecida selectivamente por el sistema.



En ambas cadenas, la mayoría de las compras realizadas durante los meses de noviembre y diciembre, el plazo de devoluciones se ha ampliado hasta el 31 de enero de 2026.

En Walmart, este periodo aplica para la mayoría de los artículos comprados (en tienda o en línea) entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

Excepción: Algunos artículos mantienen plazos más estrictos: teléfonos inalámbricos (14 días) y ciertos electrónicos de consumo (30 días)

Condiciones generales: Ambas empresas exigen como requisito que los productos a devolver deben estar en condiciones “nuevas o sin usar” para calificar para un reembolso completo.

