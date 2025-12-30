Calor extremo en 2025: el año de los récords climáticos y el impacto que provoca en la población latina de EE.UU.

El año 2025 ya figura entre los 3 más calurosos jamás registrados en el planeta, un dato que para la comunidad científica confirma el avance acelerado de la crisis climática.

Un análisis publicado esta semana por World Weather Attribution concluyó que el calentamiento global provocado por la actividad humana fue un factor determinante para que este año alcanzara temperaturas extremas históricas.

El estudio se dio a conocer poco después de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) informara nuevos récords de calor y un mínimo histórico de hielo marino en el Ártico, una señal clave del deterioro climático. Para expertos y organizaciones ambientales, estos indicadores no solo muestran una tendencia preocupante, sino que evidencian impactos cada vez más severos y desiguales dentro de Estados Unidos, especialmente para las comunidades latinas.

Calor extremo y eventos cada vez más destructivos

“Que este año esté entre los 3 más calurosos de la historia no se trata solo del calor”, advirtió Margie Alt, directora de Climate Action Campaign (CAC), en un comunicado de prensa difundido por esta organización.

“Se trata de los fenómenos meteorológicos extremos, destructivos, costosos y mortales que genera, y que han devastado la vida de estadounidenses en todo el país”, añadió.

Durante 2025, incendios forestales sin precedentes arrasaron zonas del sur de California, incluidas áreas densamente pobladas del condado de Los Ángeles. Al mismo tiempo, inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos en Texas provocaron evacuaciones masivas y, en algunos casos, pérdidas humanas. A estos desastres se sumaron olas de calor extremo que afectaron a grandes ciudades de costa a costa, presionando los sistemas eléctricos y de salud pública.

Para Alt, estos eventos son recordatorios claros de la necesidad urgente de reducir la contaminación climática, invertir en energías limpias y fortalecer las políticas de adaptación frente a un clima cada vez más impredecible.

Uno de los principales retos de los latinos frente al cambio climático es que muchos de ellos deben realizar trabajo pesado en condiciones extremas que ponen en riesgo su salud. (Foto: Damian Dovarganes/AP)

Impacto desigual en las comunidades latinas

Aunque el calentamiento global afecta a toda la población, múltiples estudios muestran que los latinos en EE.UU. enfrentan riesgos desproporcionados frente al calor extremo y los desastres climáticos.

Cerca del 50% de los latinos vive en estados donde las olas de calor son cada vez más frecuentes, muchas veces en zonas urbanas con escasos espacios verdes, menor sombra y altos niveles de pavimento.

Estas condiciones intensifican el llamado efecto isla de calor urbano, que eleva las temperaturas en vecindarios de bajos ingresos y aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Para muchas familias latinas, el calor extremo no es solo una molestia estacional, sino una amenaza constante para la salud y la seguridad.

Trabajos al aire libre y mayor exposición

La vulnerabilidad se agrava por el tipo de empleos que desempeña una parte importante de la población latina. Sectores como la agricultura, la construcción y el mantenimiento urbano dependen del trabajo al aire libre, lo que expone directamente a los trabajadores a temperaturas peligrosas durante largas jornadas.

Golpes de calor, deshidratación y agotamiento térmico son riesgos frecuentes, especialmente cuando las protecciones laborales y los descansos adecuados no están garantizados. En un contexto de temperaturas récord, estas condiciones pueden volverse mortales.

El calor extremo también empeora la calidad del aire, incrementando los niveles de ozono y partículas contaminantes. Las comunidades latinas registran tasas más altas de asma infantil y enfermedades respiratorias, problemas que se intensifican con el aumento de la contaminación asociada al cambio climático.

A esto se suman barreras económicas y estructurales. Muchas familias enfrentan dificultades para acceder a aire acondicionado, atención médica oportuna y recursos de emergencia. En situaciones de desastre, estas limitaciones pueden retrasar evacuaciones, tratamientos médicos y procesos de recuperación.

La reconstrucción tras incendios, inundaciones u olas de calor prolongadas suele ser más lenta en comunidades latinas debido a la falta de seguros, ahorros limitados y una inversión histórica insuficiente en infraestructura resiliente.

Críticas a la respuesta política federal

En su declaración, Alt también criticó duramente la política climática federal. “El informe de hoy es una llamada de atención”, afirmó. “Lamentablemente, Trump y los republicanos que controlan el Congreso pasaron el último año convirtiendo la negación climática en política oficial de EE.UU.”.

Según la directora de CAC, esta agenda priorizó a los grandes contaminadores, eliminó protecciones ambientales clave y debilitó a las agencias encargadas de ayudar a la población a prepararse y recuperarse de desastres cada vez más peligrosos.

Crece la presión desde las comunidades

Pese a este panorama, organizaciones ambientales destacan que la presión ciudadana va en aumento. “En todo el país, la gente está alzando la voz y exigiendo que sus líderes hagan más para proteger a nuestras familias del cambio climático y los fenómenos extremos”, sostuvo Alt. “Es hora de que quienes están en el poder empiecen a escuchar”.

Climate Action Campaign impulsa acciones federales ambiciosas y equitativas para reducir la contaminación por carbono y acelerar la transición hacia energías limpias. Su objetivo es mejorar la salud pública, fortalecer la economía y construir un futuro más resiliente.

Para millones de latinos en EE.UU., los datos científicos más recientes confirman una realidad cotidiana: la crisis climática ya está aquí y sus impactos no se distribuyen de manera equitativa. El calor récord de 2025 es una advertencia clara de que actuar ya no es una opción, sino una urgencia.

