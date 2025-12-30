Cristiano Ronaldo se acerca a los 1,000 goles con un gol de espalda 

Cristiano Ronaldo sigue sumando goles para acercarse a los 1,000 de forma profesional en el empate 2-2 de Al Nassr contra Al Ettifaq este martes en la Liga de Arabia Saudí.

El portugués anotó con un gol casi sin querer, que le golpeó en la espalda y se introdujo en la portería del eslovaco Marek Rodak, portero del Al Ettifaq.

El empate 2-2 cortó la racha de victorias del Al Nassr, líder de la Liga de Arabia Saudí (2-2), aunque mantiene la ventaja de tres puntos sobre el segundo lugar.

Al Nassr de Cristiano Ronaldo dejó escapar la victoria

Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta este martes contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron la vuelta al marcador.

Empató el exjugador del Atlético Madrid en el 47 y en el 67, un disparo suyo desde dentro del área dio en la espalda de Cristiano Ronaldo y engaño al portero del Al Ettifaq.

De forma involuntaria hizo un nuevo tanto el astro luso que ya acumula 957 goles. Está a solo 43 del registro que busca. A 10 minutos del final, Wijnaldum volvió a marcar y negó el nuevo triunfo visitante.

Ha sido en la décima jornada cuando el Al Nassr se dejó puntos por primera vez. Llevaba nueve victorias seguidas y no pasó del empate contra el Al Ettifaq, octavo en la tabla.

Ronaldo quiere llegar a los 1,000 goles

Cristiano Ronaldo dijo este domingo, durante los premios Globe Soccer 2025, que quiere alcanzar los 1,000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.

El jugador portugués suma 957 tantos en su carrera después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr.

“Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfrutad de la noche y feliz año nuevo”, señaló.

