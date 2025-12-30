“Jugar en Arabia es una mier..”: Iñaki Williams estalla contra la Supercopa

Iñaki Williams, estrella del Athletic Club, explotó contra la Supercopa de España que se disputará nuevamente en Arabia Saudí. El español detalló “que jugar en Arabia es una mierda”.

“Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal”, subrayó, tajante, el delantero del Athletic en una rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento celebrado en San Mamés con más de 30,000 aficionados en las gradas.

El Athletic Club Bilbao jugará la primera semifinal de la Supercopa el miércoles 7 de enero en Yeda frente al FC Barcelona.

Si el equipo rojiblanco derrota al Barcelona, disputará la final el domingo 11 contra el ganador del Real Madrid-Atlético de Madrid programado el jueves 8 de enero.

“Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los ‘athleticzales’ que nos acompañarían”, añadió el mayor de los Williams.

Iñaki Williams espera un hijo antes de la Supercopa de España

El delantero del club Bilbao explicó que espera el nacimiento de su primer hijo en los próximos días y que estar viajando se le hace complicado.

“Tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena”. “Pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club e intentaré pues hacerlo lo mejor posible en la Supercopa”, argumentó.

El Athletic Club Bilbao vuelve a las acciones del fútbol español el siguiente 3 de enero como visitantes ante el Osasuna.

Luego disputarán la Supercopa de España ante el Barcelona. Bilbao no volverá a jugar en casa hasta febrero por LaLiga.

