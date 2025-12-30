El nuevo salón de baile de la Casa Blanca tendrá “techo antidrones”, afirma Trump

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que el nuevo salón de baile de la Casa Blanca contará con un “techo libre de drones”, una medida de seguridad que, según dijo, impedirá que aeronaves no tripuladas se acerquen al edificio.

Trump detalló que la estructura tendrá vidrios a prueba de balas y un sistema diseñado específicamente para protegerla de drones.

“Tiene vidrios a prueba de balas, techo antidrones… lo llaman techo antidrones, para que los drones no lo toquen. Es un edificio grande, hermoso y seguro”, aseguró el mandatario al referirse a una de sus obras predilectas dentro del complejo presidencial.

El presidente sostuvo que el proyecto será más grande de lo previsto inicialmente y que su construcción se financiará con donaciones privadas.

A lo largo de los últimos meses, el costo estimado del salón de baile ha ido en aumento: de $250 millones de dólares pasó a $300 millones de dólares y, más recientemente, Trump dijo que alcanzará los $400 millones de dólares.

“Durante 150 años quisieron un salón de baile, y les estamos dando —yo mismo y donantes se los estamos dando, gratis y sin costo alguno— un edificio que cuesta aproximadamente 400 millones de dólares”, afirmó en un evento reciente en la Casa Blanca, aunque añadió que cree que podrá reducir esa cifra.

Planos en enero

La administración prevé presentar los planos formales del proyecto en enero, un paso clave para su revisión por parte de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital. De acuerdo con los plazos oficiales, la obra estaría concluida en 2028.

El anuncio del salón de baile se produjo poco antes de que comenzara la demolición del Ala Este, una decisión que generó fuertes críticas. Trump también reemplazó recientemente a los arquitectos principales del proyecto y designó a Shalom Baranes como nuevo responsable del diseño.

Expresidentes como Bill Clinton y Barack Obama han cuestionado los cambios en la Casa Blanca, al considerar que alteran de forma significativa un edificio de alto valor histórico. Otros críticos sostienen que la administración eludió los procedimientos habituales de consulta con la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes antes de avanzar con la demolición.

Las declaraciones de Trump sobre el salón de baile se produjeron durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en la que abordaba otros asuntos antes de referirse al proyecto.

