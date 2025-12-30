Ex basquetbolista argentino Luis Scola fue agredido tras un partido de básquet en Italia

El director ejecutivo y principal accionista del Pallacanestro Varese, el argentino Luis Scola, fue agredido por la espalda en el túnel que conecta la cancha con los vestuarios tras el partido frente a Trapani Shark por la Lega A, la máxima división de básquet en Italia

El episodio se produjo el pasado domingo 28 de diciembre y ocurrió en un contexto de máxima tensión derivada por el resultado deportivo y la situación institucional crítica que atraviesa el club rival, lo que generó todo tipo de comentarios en la competencia europea.

Scola recibió aparentemente una patada cuando intentaba retirarse del campo. El ex jugador de la selección argentina, que se retiró como jugador tras su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, no sufrió consecuencias físicas de gravedad ni necesitó atención médica posterior.

Minutos antes dl final del encuentro por la Serie A, el jugador estadounidense del Varese Taze Moore fue sancionado con una falta técnica por celebrar de manera desmedida una canasta, lo que provocó que Scola interviniera para calmar los ánimos. En ese momento, fue empujado por el base del local Alessandro Cappelletti, cuya acción derivó en su expulsión tras revisión arbitral.

LBA 🇮🇹 – Tensione sempre alta a Trapani anche nel post-partita dove, come riportato dal portale @varesenews , Luis Scola ha ricevuto un colpo alle spalle dentro al tunnel che collega il campo con i locali interni del PalaShark. pic.twitter.com/uB3FIGzmZB — Basketball-Evolution (@bball_evo) December 29, 2025

Investigación en curso en Italia

La agresión a Scola se materializó ya fuera del parquet, en una zona restringida solo al personal autorizado, lo que, de acuerdo a la hipótesis planteada por Varese News, refuerza la sospecha de que el atacante podría ser un trabajador vinculado al Trapani Shark. Sin embargo, hasta el momento, dicha presunción no tiene la confirmación de las autoridades de la competencia.

En respuesta al incidente, Pallacanestro Varese publicó un comunicado oficial en su sitio oficial minimizando el hecho y contextualizándolo en un partido de alta tensión: “El episodio se inscribe en el contexto de un momento concitado, vivido con gran intensidad emocional por ambas partes. No se trató de nada grave ni de algo que vaya más allá de las tensiones normales que pueden surgir en situaciones competitivas de alto nivel”, citaron.

Por su parte, desde Trapani la postura fue más crítica. El director deportivo Valeriano D’Orta, único portavoz autorizado, se expresó en la sala de prensa luego del encuentro: “Como se vio esta noche, en condiciones normales habríamos respetado las evidentes diferencias de clasificación con nuestros rivales”, una declaración que, según la prensa especializada en Italia, generó controversia en el ambiente del básquet.

El trasfondo institucional de Trapani Shark explica parte del clima que rodeó el partido. El club arrastra una penalización de cinco puntos en la Serie A italiana, restricciones para inscribir jugadores y entrenadores, y sanciones económicas por el incumplimiento en contratos profesionales. Tras una reunión con la Federación Italiana y la Legabasket sin respuestas satisfactorias, la dirigencia del club llegó a amenazar con judicializar y suspender el campeonato, quedando virtualmente aislada en el panorama dirigencial.

Seguir leyendo:

El emotivo adiós de Luis Scola, el último de la Generación Dorada de Argentina

Luis Scola lidera a Argentina y se convierte en el segundo máximo anotador de los Mundiales de Básquetbol