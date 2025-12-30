Ganador del Powerball de $1,800 millones en Arkansas podrá mantener su identidad en secreto mientras decide cuándo cobrar

El histórico premio de $1,800 millones de dólares del Powerball, ganado la semana pasada en Arkansas, no solo marca uno de los mayores botes en la historia de la lotería estadounidense, sino que también vuelve a poner sobre la mesa 2 cuestiones clave para cualquier afortunado: el derecho al anonimato y el tiempo disponible para reclamar el dinero.

El boleto ganador fue vendido en una gasolinera Murphy USA en Cabot, una ciudad de aproximadamente 27,000 habitantes ubicada en el área metropolitana de Little Rock. Tras acertar los números 4, 25, 31, 52, 59 y el Powerball rojo 19, el ganador puso fin a una racha récord de sorteos sin un vencedor del premio mayor.

Aunque el monto anunciado asciende a $1,800 millones, el ganador deberá elegir entre recibir el dinero en 30 pagos anuales o cobrar una suma global de $834,9 millones antes de impuestos, una decisión que suele tomarse tras semanas de asesoramiento legal y financiero. Durante ese tiempo, la ley de Arkansas le permite mantenerse fuera del foco público.

Arkansas y el derecho al anonimato

A diferencia de otros estados donde la identidad de los ganadores se hace pública de inmediato, Arkansas permite a los grandes ganadores de la lotería proteger su nombre. Desde 2021, quienes obtienen premios superiores a $500,000 pueden reclamar el dinero sin que su identidad sea divulgada al público.

Sin embargo, esta protección no es indefinida. La legislación estatal establece que el nombre del ganador debe hacerse público después de 3 años, un plazo que busca equilibrar el derecho a la privacidad con la transparencia del sistema de loterías. Para premios que superan el millón de dólares, como en este caso, el ganador debe presentarse en persona en el centro oficial de reclamos de la Lotería de Becas de Arkansas.

Este marco legal convierte a Arkansas en uno de los estados más favorables para quienes buscan discreción tras un golpe de suerte, una ventaja que cobra especial relevancia cuando se trata de sumas que superan los mil millones de dólares.

El reciente ganador del máximo premio del Powerball tiene aún varias semanas para reclamar su dinero. (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP)

Un tema de seguridad, no solo de privacidad

La posibilidad de permanecer en el anonimato no responde únicamente al deseo de evitar la atención mediática. Expertos en seguridad financiera señalan que los ganadores de grandes premios suelen enfrentarse a amenazas, intentos de fraude y solicitudes constantes de dinero, tanto de desconocidos como de personas cercanas.

En otros estados, la falta de anonimato ha derivado en casos documentados de acoso, demandas judiciales y conflictos familiares. Por ello, algunos ganadores optan por reclamar sus premios a través de fideicomisos o sociedades de responsabilidad limitada (LLC), una alternativa legal que también existe en lugares como Florida y Nueva Jersey.

Un ejemplo reciente ocurrió en 2023, cuando una entidad denominada Saltines Earnings LLC reclamó un premio mayor de $1,600 millones de Mega Millions en Florida, logrando ocultar por completo la identidad del ganador. Casos como este han reforzado el argumento de que el anonimato puede ser una herramienta esencial para proteger la integridad personal y financiera.

¿Cuánto tiempo tiene el ganador para cobrar?

Además del anonimato, otra de las grandes preguntas es cuánto tiempo tiene el ganador para reclamar el premio. En Arkansas, los ganadores de Powerball disponen de 180 días (6 meses) desde la fecha del sorteo para presentar su boleto ganador y completar el proceso de cobro.

Este plazo ofrece un margen crucial para que el afortunado pueda organizarse, consultar con abogados y asesores financieros, y tomar decisiones estratégicas sobre impuestos, inversiones y donaciones. No reclamar el premio dentro de ese periodo implica perder el derecho al dinero, que pasa a destinarse a programas estatales de educación y becas.

Decisiones clave antes de dar el paso

Los especialistas recomiendan no apresurarse. Antes de presentarse ante la lotería, los ganadores deberían conformar un equipo de abogados, contadores y asesores financieros especializados en grandes patrimonios. También se aconseja contar con apoyo psicológico para afrontar el impacto emocional de una riqueza repentina.

Entre las primeras medidas habituales figuran saldar deudas, planificar donaciones benéficas con ventajas fiscales y definir una estrategia a largo plazo que evite errores comunes que han llevado a otros ganadores a perder su fortuna en pocos años.

Mientras el ganador de Arkansas decide cuándo y cómo reclamar su premio, Powerball ya ha iniciado un nuevo ciclo. El próximo sorteo está programado para el miércoles a las 10:59 p.m. (ET), y millones de jugadores volverán a intentarlo, sabiendo que, al menos en algunos estados, la fortuna puede llegar acompañada de anonimato… y de tiempo para pensar.

Sigue leyendo:

* Powerball en vivo: resultados y ganadores del lunes 29 de diciembre de 2025

* Ganó el Powerball a los 21 años y evitó la ruina: la historia del joven millonario que supo proteger su fortuna

* Premio mayor del Powerball: qué es la “fiebre de la lotería” y qué riesgos implica