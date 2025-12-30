Ketchup, cerveza y papas fritas: enemigos silenciosos de la salud intestinal

Hay ingredientes como el gluten, el azúcar y los lácteos que son reconocidos agentes inflamatorios de los intestinos, pero además hay tres alimentos que daña las paredes del intestino y generan inflamación crónica: salsas industriales (Ketchup y aderezos), cerveza y bebidas alcohólicas y papas fritas y ultraprocesados.

El médico Bruno Román explica en un video en sus redes sociales que la combinación de ingredientes de estos alimentos pueden causar daño al intestino, como es el caso del glutamato monosódico y la carragenina en el kétchup, ya que los emulsionantes que “disuelven” el moco protector del intestino.

Román, es médico especialista dedicado a divulgar información científica sobre salud preventiva que lo ha llevado a consolidar una comunidad de más de 30 millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

El doctor es especialista en la salud integral de la mujer y la concienciación sobre el impacto de la alimentación en el eje intestino-cerebro. Román advierte que el consumo de ultraprocesados y aditivos como la carragenina compromete la barrera intestinal, afectando no solo la digestión, sino también la salud mental y la energía vital.

Con un lenguaje sencillo, explica que las papas fritas y el alcohol “hacen agujeros” o “abren compuertas”, para indicar que el intestino pierde su función de filtro selectivo.

También señala que el consumo de estos alimentos puede ser emocional y rápido (comida chatarra en cada esquina), lo que tiene un impacto sobre los picos de azúcar, la salud mental y energía.

Advierte que un intestino inflamado produce una microbiota alterada, y hoy sabemos que el intestino es nuestro “segundo cerebro”. Si el intestino está mal, el estado de ánimo también lo está.

Alimentos comunes que dañan el intestino

Román, indica que este tipo de alimentos comunes podrían estar comprometiendo seriamente la barrera intestinal, afectando nuestras defensas y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. Si sufres de inflamación, gases o estreñimiento, el especialista sugiere prestar atención a estos tres grupos:

1. Salsas industriales (Ketchup y aderezos)

Muchos consideran estos productos inofensivos, pero su composición química es alarmante para el sistema digestivo, ya que contienen glutamato monosódico: Un aditivo que puede deteriorar la barrera protectora del intestino. Además, la presencia de carragenina, emulsionantes y lecitina altera la permeabilidad intestinal y desequilibra la microbiota (las bacterias buenas).

2. Cerveza y bebidas alcohólicas

Aunque el gluten de la cebada es un factor conocido de irritación, el Dr. Román destaca que el verdadero culpable es el alcohol, ya que tiene un impacto directo en la permeabilidad del intestino. “El alcohol actúa de forma agresiva sobre las paredes del intestino, permitiendo el paso de sustancias nocivas al torrente sanguíneo que no deberían filtrarse”.

3. Papas fritas y ultraprocesados

Las papas fritas son ricas en grasas, y a eso se le suma la transformación química que experimentan durante la cocción. Al freír las papas el almidón se somete a altas temperaturas, que generan acrimalidas que daña la salud intestinal, creando “micro-agujeros” en la pared digestiva. Mientras que los ultraprocesados suelen estar cargados de grasas trans, exceso de sodio y conservantes que mantienen al sistema digestivo en un estado de “inflamación constante”, similar a una batalla que nunca termina.

