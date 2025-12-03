El remedio natural que elimina parásitos y desinflama el intestino desde adentro

La combinación de ingredientes naturales puede ser el mejor aliado para eliminar progresivamente los parásitos intestinales. La nutricionista y especialista en metabolismo, Magaly Alvarenga, explica cómo preparar un remedio casero con ingredientes que ayudan a combatir los parásitos intestinales, causantes de alergias en la piel.

Conocida como “Nutrimaga” en plataformas digitales, comparte información con un enfoque en la nutrición funcional y el metabolismo,de recetas y remedios naturales validados (para combatir problemas comunes de salud.

La experta muestra cómo hacer una poderosa infusión desparasitante para consumir al menos diez días continuos, buscando una mayor efectividad.

En pocos minutos y con pocos ingredientes, esta bebida con cero grado de dificultad puede mejorar la eliminación de hongos y parásitos, y ayudar a desinflamar el abdomen.

Es importante recordar que, si bien los parásitos pueden causar problemas intestinales y reacciones adversas, las alergias son respuestas complejas del sistema inmunológico a alérgenos específicos. Consulta siempre a un médico si sospechas de parásitos o tienes alergias.

Propiedades de los ingredientes

La receta combina ingredientes como el ajo, las semillas de papaya y de calabaza, que, individualmente, han demostrado actividad antiparasitaria y antihelmíntica en estudios de laboratorio y modelos animales. Sin embargo, se necesitan más investigaciones en dosis y combinaciones específicas en humanos para confirmar su eficacia como tratamiento estándar.

Ajo

Los ajos tiene una composición que es efectiva para combatir los parásitos. Crédito: Shutterstock

El ajo es un alimento que se ha usado durante años como remedio casero. Es rico en compuestos azufrados como la alicina, que le confieren propiedades antimicrobianas y antiparasitarias.

Un estudio de 2021 evaluó el efecto desparasitante del ajo contra Giardia spp. (un protozoo intestinal) administrado vía oral. Se concluyó que el ajo, en una dosis específica, resultó ser efectivo como agente antigiardial en un modelo animal (perros).

Una evaluación de los efectos del ajo en cobayos, de la UTA, revela que la administración oral de pasta de ajo redujo la carga parasitaria gastrointestinal en cobayos (Cavia porcellus), lo que sugiere que podría ser una alternativa antiparasitaria natural.

Semillas de calabaza

Las semillas de calabazas tiene un alto valor nutricional y se emplean como remedio casero. Crédito: Shutterstock

Las semillas de calabaza (o zapallo) son ricas en minerales y nutrientes. Además, contienen un aminoácido llamado cucurbitina, el cual se cree que paraliza a ciertos parásitos intestinales (helmintos).

Según estudios preclínicos realizados en laboratorios de Parasitología sobre Cucurbita máxima (semilla de zapallo), encontraron que una Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de la semilla fue capaz de producir un efecto antihelmíntico contra tenias caninas (helmintos) y causó la destrucción del tegumento (capa protectora) y de los huevos de los parásitos.

Semillas de papaya

Las semillas de papaya tienen efectos antiinflamatorios “que hará una gran diferencia en tu salud gastrointestinal”. Crédito: Shutterstock

Las semillas de papaya se han ganado una buena reputación como agente antiparasitario por contener isotiocianato de bencilo, un compuesto con reconocida acción antihelmíntica.

Un estudio piloto sobre la eficacia de las semillas secas de Carica papaya contra la parasitosis intestinal humana demostró que un régimen de tratamiento específico con las semillas resultó ser eficaz para eliminar parásitos intestinales humanos.

En pruebas con animales, se encontró que una cantidad específica de semillas de papaya resultó ser la más efectiva para el control de los parásitos gastrointestinales, evidenciando las mayores disminuciones en carga parasitaria al décimo día después de la administración.

El aceite de oliva extra virgen y el jugo de limón no son agentes antiparasitarios directos en las cantidades usadas en esta receta; sin embargo, son importantes:

Aceite de oliva: Actúa como vehículo y ayuda a la absorción de compuestos liposolubles, además de contribuir a la salud intestinal general por sus propiedades antiinflamatorias.

Actúa como vehículo y ayuda a la absorción de compuestos liposolubles, además de contribuir a la salud intestinal general por sus propiedades antiinflamatorias. Jugo de limón: Aporta acidez, lo que puede ayudar a la digestión, y actúa como conservante natural de la mezcla, además de ser una fuente de vitamina C.

Remedio casero para los parásitos

Ingredientes

1 diente de ajo (crudo y pelado).

1 cucharada de semillas de calabaza (peladas, sin sal ni tostar).

1/2 cucharadita de semillas de papaya (frescas o secas molidas).

1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen.

El jugo de 1/2 limón (recién exprimido).

1/2 taza de agua caliente (tibia, no hirviendo).

Modo de Preparación

Triturar ingredientes duros: Pela el diente de ajo. Coloca el ajo y las semillas de calabaza en una tabla de cortar y pícalos muy finamente, o usa un mortero hasta que queden bien machacados. Mezcle los ingredientes: En una taza, vierte la mezcla triturada de ajo y semillas de calabaza. Agrega la media cucharadita de semillas de papaya. Incorpora la cucharadita de aceite de oliva extra virgen y el jugo de medio limón. Integrar la Bebida: Añade la media taza de agua caliente sobre todos los ingredientes. Mezcla bien con una cuchara hasta que todos los componentes se integren en una bebida homogénea (recuerda que no se disolverá por completo debido a las semillas y el ajo).

¿Cuándo tomar? Tómala en ayunas por la mañana. ¿Por cuánto tiempo? Consume esta bebida de forma continua durante 7 a 10 días seguidos.

