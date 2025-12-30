Madre mató a su bebé en Queens, Nueva York y luego se hirió: sospecha policial

Un bebé de 15 meses murió ayer en Queens (NYC) y su madre fue arrestada como sospechosa de haber cometido el crimen.

El incidente ocurrió dentro de una vivienda en 157th St cerca de 109th Av, en el barrio Jamaica, alrededor de la 1:30 p.m. del lunes. La policía respondió a una llamada al 911 reportando una agresión. Al llegar, los agentes encontraron al Charlie Ramraykha inconsciente, y a su madre de 28 años con cortes en las muñecas que parecían ser cortes autoinfligidos.

El niño estaba cubierto de la sangre de su madre. Los servicios de emergencia los trasladaron al Jamaica Hospital Medical Center, donde se confirmó el fallecimiento del menor. No presentaba traumatismos por fuerza contundente, y el médico forense debe determinar la causa del deceso. La madre, cuyo nombre no ha sido revelada, fue reportada en condición estable.

“El primer grito fue de un hombre, sin duda, y fue un grito muy fuerte y agresivo. El segundo que escuché sonaba como el de un niño, un niño gritando de miedo”, relató la vecina Fateemah Akter a ABC News.

La Policía de Nueva York investiga el caso como un posible homicidio suicidio. Se recuperó una cuchilla en el lugar de los hechos, junto con pastillas, según informaron las autoridades. El niño vivía con su padre y su hermana, además de con su madre, originaria de Guyana, dijo un testigo al Daily News. No se han anunciado cargos contra la mujer. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

La de ayer fue al menos la 2da muerte violenta de un infante reportada en la ciudad en los últimos días. Previamente el viernes Ashley Anderson-Collado fue encontrada inconsciente por su madre en el apartamento familiar en Barnes Avenue, en Williamsbridge, El Bronx. La muerte de la niña, que acababa de cumplir 4 años, parece haber sido un trágico accidente, según informaron fuentes policiales ayer.

Tras la llamada de la madre al 911 los paramédicos acudieron al lugar y le practicaron reanimación cardiopulmonar a la niña, para luego trasladarla al Centro Médico Jacobi, donde fue sometida a cirugía, pero no pudieron salvarle la vida. Se presume que se golpeó la cabeza al resbalar mientras se duchaba, pero el médico forense de la ciudad aún no ha determinado la causa de la muerte.

