Nueva York y Nueva Jersey lideran el éxodo interno en Estados Unidos: ¿por qué?

Mudarse a Nueva York o Nueva Jersey ya no representa el sueño de prosperidad que durante décadas atrajo a millones de personas. Por el contrario, ambos estados lideran la lista de los más abandonados del país, en medio del cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos, según datos del Estudio Nacional de Mudanzas 2025 de United Van Lines, citados por The New York Post.

El informe indica que, por octavo año consecutivo, Nueva Jersey ocupa el primer lugar entre los estados con mayor salida de residentes: el 62% de las mudanzas gestionadas por la empresa fueron salientes, frente a apenas un 38% de llegadas.

Nueva York se ubicó detrás, con un 58% de mudanzas hacia otros estados y solo un 42% de movimientos entrantes, de acuerdo con el análisis difundido por el diario neoyorquino.

¿Por qué se mudan de Nueva York y Nueva Jersey?

Según United Van Lines, las principales razones que impulsan a los estadounidenses a mudarse son el deseo de estar más cerca de la familia (29%) y las oportunidades laborales (26%).

Sin embargo, los expertos aseguran que el fenómeno responde a factores más complejos.

“Para la mayoría de los estadounidenses, la reubicación interestatal ya no es un cálculo lineal, sino una decisión compleja que equilibra múltiples factores en competencia”, explicó Michael Stoll, economista y profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, citado por The New York Post.

En el caso específico de Nueva York y Nueva Jersey, el alto costo de vida y la carga fiscal juegan un papel importante.

De acuerdo con el medio, los alquileres en Manhattan alcanzaron nuevamente máximos históricos en noviembre, mientras que Nueva York mantiene una de las tasas de impuesto sobre la renta más altas del país, con una carga de hasta 13.6%.

A eso se suma que ambos estados figuran entre los que más impuestos federales y estatales recaudan de sus residentes a lo largo de su vida laboral.

El estudio también señala que mientras jóvenes profesionales y personas ambiciosas suelen llegar a estos estados en busca de oportunidades, muchos residentes mayores optan por marcharse, motivados por la jubilación, la asequibilidad y un cambio de estilo de vida.

Nueva Jersey, en particular, ha sido catalogado como el “estado más abandonado” debido a esta dinámica.

California ocupa el tercer lugar

California aparece en el tercer lugar de la lista, con un 58% de mudanzas salientes. El llamado Estado Dorado enfrenta críticas similares por el aumento del costo de vida, la inflación, el desempleo y los elevados impuestos, factores que, según el informe, influyen en la decisión de miles de residentes de buscar alternativas.

En contraste, otros estados se han convertido en los grandes ganadores de esta migración interna. Oregón lidera el ranking de estados receptores, con un 65% de mudanzas entrantes, impulsado por el crecimiento de sectores como la tecnología y la atención médica.

Le siguen Virginia Occidental (62%) y Carolina del Sur (61%), reflejando una preferencia creciente por ciudades y comunidades más pequeñas, especialmente en el sur y el noroeste del Pacífico.

United Van Lines atribuyó esta tendencia a un “cambio más amplio de los estadounidenses hacia un ritmo de vida diferente”, alejándose de las grandes metrópolis en busca de viviendas más asequibles y mayor calidad de vida.

