Nueva York es el tercer estado con los terrenos más caros del país; esto tardarías para poder comprar un acre

El estado de Nueva York, es el tercero más caro en cuanto al costo de sus terrenos en EE.UU., con un sorprendente costo promedio de $2,986,700 dólares por acre, de acuerdo con un estudio realizado por la empresa de garantías de vivienda Cinch Home Services que recopiló datos de precios de terrenos y propiedades a nivel estatal, para crear una clasificación estatal que muestra dónde la tierra es más cara.

El análisis incluye costos de terreno por código postal y la unidad de medida Área Estadística Basada en un Núcleo (CBSA en inglés), que se utiliza para analizar datos estadísticos federales e incluye patrones socioeconómicos como transporte y empleo. Así como el salario medio de cada estado para determinar cuánto tiempo tardaría una persona en comprar un acre de terreno si ahorrara el 30% de tu salario.

Como resultado, en Nueva York podría requerir hasta 156 años para hacerse dueño de un acre de terreno, confirmando la crisis de asequibilidad que hay en diferentes regiones.

Los 10 estados más caros en terrenos:

De acuerdo con Cinch, estos son los códigos postales con los terrenos más caros por acre:

Honolulu, Hawaii: $3,490,400 Manhattan Beach: California, $3,315,000 Brooklyn, Nueva York: $2,986,700 Stone Harbor, Nueva Jersey: $1,100,200 Charlestown, Massachusetts: $1,007,600 Medina, Washington: $1,000,600 Boulder, Colorado: $942.200 Park City, Utah: $838,300 Portland, Oregon: $821.000 Miami Beach, Florida: $696,700

Hallazgos inmobiliarios de Nueva York

En el estado de Nueva York, el costo promedio por un acre de terreno es de $2,986.700 dólares por acre. Mientras que el salario medio anual ronda los $63,583.52 dólares. Con estos números, comprar un acre tomaría alrededor de 156.58 años.

Las zonas más caras del estado son Brooklyn con un escandaloso costo de $11,393,607.14 dólares, seguido de Forest Hills con $9,424,600 dólares y Ridgewood con $8,726,200 dólares por acre. En cambio, los códigos postales más baratos son Rome ($43.600 dólares), Morrisonville ($47.800) y Oswego con ($49.600).

“Los mercados de tierras más caros de Estados Unidos están siendo moldeados por una competencia intensa, una oferta limitada y focos concentrados de inversión”, explicó un analista de Cinch. “Destaca lo drástica que puede ser la diferencia de precios dentro de un solo estado. Los códigos postales pequeños costeros o de alta demanda pueden elevar el valor del suelo decenas de veces más allá de la media estatal.

Por eso enfatizó lo importante que resulta buscar adecuadamente para encontrar precios mucho más razonables y buenos lugares para habitar: “La asequibilidad depende de saber dónde buscar. Incluso en regiones más caras, permanecen focos de oportunidad para compradores que se centran en datos locales”.

Mientras que sobre los factores específicos que mantienen los precios tan altos en Nueva York son:

Concentración de Inversión: La demanda en Brooklyn y Queens no solo es residencial, sino de fondos de inversión que ven el suelo como un activo de refugio

La demanda en Brooklyn y Queens no solo es residencial, sino de fondos de inversión que ven el suelo como un activo de refugio Oferta Limitada: La geografía de la ciudad impide la expansión, lo que dispara el valor del metro cuadrado disponible

La geografía de la ciudad impide la expansión, lo que dispara el valor del metro cuadrado disponible Brecha de Asequibilidad: El dato de los 156 años para ahorrar subraya que, para el neoyorquino promedio, comprar un terreno de un acre es prácticamente imposible sin herencias o capital externo masivo, obligando a la mayoría a optar por condominios o alquileres. Mientras que en el norte del estado, el precio de la tierra aún es accesible para la clase media.

Otros datos relevantes del estudio

En Hawaii, una persona tendría que ahorrar alrededor de 191.07 años para poder adquirir un acre en su zona más cara, que oscila los $3,490,400 dólares por acre, ya que el salario promedio es de $60,892,00 dólares.

Las zonas más caras del archipiélago son: Honolulu ($7,318,600 dólares por acre), Kailua ($6,349,400 dólares) y Mililani ($5,394,100 dólares). En cambio, Mountain View tiene los terrenos más baratos, ($56.500 dólares por acre), Pahoa ($75,900 dólares por acre) y Keaau ($95,700 dólares por acre).

En cuanto a California, que ocupa el segundo lugar nacional, el costo de terreno promedia los $3,315,000 dólares por acre, mientras que el salario promedio anual ronda los $67,810.60 dólares, por lo que tendrían que ahorrar alrededor de 162.95 años para poder comprar un solo acre.

Los terrenos de Manhattan Beach tienen un escandaloso precio promedio de $28,321,400 dólares por acre, el código postal más caro para comprar tierra en todo el país. Le siguen Hermosa Beach ($26,181,900 dólares), y Newport Beach ($22,978,900 dólares). En contraste, Coarsegold promedia un costo de $58,700 dólares por acre, Magalia ($77,400 dólares) y Paradise ($84,600 dólares).

Finalmente, en Nueva Jersey, el costo de un acre de terreno ronda los $1,100,200 dólares, mientras que un salario anual medio de $61,439.04. El promedio de tiempo para comprar un terreno ahorrando sería de 59.69 años. Los códigos postales más caros son: Stone Harbor, Avalon y Ocean City, con $16,945,700 dólares, $16,099,900 y $8,413,700 dólares por acre, respectivamente y, por el contrario, Franklinville ($75,000 dólares por acre), Elmer con ($79,400 dólares) y Bridgeton $87,100 dólares) son los más asequibles.

En cuanto al estado con costos de terreno más accesible se encuentra: Mississippi, donde una hectárea de tierra cuesta solo $67,300 dólares. Aunque el salario medio anual también es bajo, de apenas $45,569.68 dólares. Sin embargo, los residentes tardarían aproximadamente 4.92 años en comprar una acre. La zona más barata para comprar terrenos es Mooreville, con $20,900 dólares por acre, mientras que Bay Saint Louis es la más cara, con $207,100 dólares por acre.

¿Por qué las cifras son tan altas?

Si bien, la mayoría de los informes sobre el valor de la tierra (como los del USDA) se centran en las tierras agrícolas, cuyo valor promedio es de alrededor de $4,350 por acre a nivel nacional en 2025, este estudio incluye aspectos que le dan un valor más cercano al costo de la tierra en zonas de alta demanda como: zonificación residencial y comercial, análisis los costos en las áreas de alta densidad. Aunque solo considera los códigos postales pequeños y de alta demanda, por lo que los costos fluctúan fuertemente.

