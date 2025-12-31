ICE acusa a periodista de incitar a la violencia en medio de investigación por fraude en Minnesota

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusó el martes al periodista de Politico Josh Gerstein de “incitar a la violencia contra agentes federales”, luego de una publicación del reportero en redes sociales relacionada con una investigación federal por presunto fraude en programas de servicios sociales en Minnesota.

Gerstein, reportero senior de asuntos legales del medio, escribió en la red social X que “en algún momento, el esfuerzo amateur de tocar puertas en guarderías familiares se cruza con leyes sólidas de defensa propia”.

El comentario hacía referencia a los operativos federales vinculados a una investigación en curso sobre fraude en programas estatales y a las leyes que permiten a las personas defenderse a sí mismas o a sus hogares.

Acusan a reportero de “incitar a la violencia”

ICE respondió en X señalando que “uno pensaría que un ‘Reportero Senior de Asuntos Legales’ de POLITICO sabría que no debe tuitear algo que incite a la violencia contra agentes federales”.

El organismo no precisó si tomará acciones adicionales. The Hill informó que solicitó comentarios a Politico, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta pública.

Tras la reacción de ICE, Gerstein afirmó en otra publicación que “observar que es probable que algo suceda o que existe un riesgo serio de que ocurra no equivale a defender que eso suceda”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enviado agentes de investigación a Minneapolis como parte de la pesquisa federal sobre un presunto fraude de gran escala en el sistema de servicios humanos del estado.

El DHS informó que está inspeccionando guarderías, centros de salud y otros sitios considerados sospechosos.

La fiscal general Pam Bondi dijo que el Departamento de Justicia ha acusado a 98 personas en relación con la investigación. A principios de este mes, el fiscal federal adjunto de Minnesota, Joseph Thompson, declaró que “la mitad o más” de los $18,000 millones de dólares facturados a 14 programas estatales desde 2018 podrían ser fraudulentos.

En respuesta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ordenó una auditoría externa de los 14 programas y nombró a un director de integridad del programa. Walz afirmó que su administración seguirá colaborando con las autoridades federales para frenar el fraude.

Minnesota no cuenta con una ley de “defensa propia ampliada” en espacios públicos, aunque la legislación estatal permite el uso de fuerza letal dentro del hogar para evitar delitos graves.

