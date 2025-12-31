Si tienes un viejo smartphone, no lo tires: así puedes convertirlo en una cámara de seguridad

Proteger una casa o un departamento no siempre implica contratar sistemas costosos ni instalar equipos complejos. En muchos casos, la solución ya está en casa: un smartphone antiguo guardado en un cajón.

Los teléfonos inteligentes de hace tres o cuatro años (incluso un poco más), que cuentan con cámaras de buena calidad, conexión Wi-Fi y sensores, pueden aprovecharse para tareas de vigilancia.

Con la ayuda de aplicaciones especializadas, ese dispositivo “jubilado” puede transformarse en una cámara de seguridad funcional, útil tanto para el hogar como para pequeños negocios.

Cómo transformar un viejo smartphone en una cámara de seguridad

El proceso es más sencillo de lo que parece y no requiere conocimientos técnicos avanzados. Todo se basa en aplicaciones diseñadas para reutilizar el hardware del teléfono y convertirlo en un sistema de monitoreo remoto.

Plataformas como AlfredCamera, Manything o WardenCam se encuentran entre las más utilizadas.

El procedimiento general consiste en instalar la aplicación en dos dispositivos: el teléfono viejo, que actuará como cámara, y el celular actual, que funcionará como monitor. Ambos se vinculan mediante una cuenta de Google o correo electrónico.

Una vez configurado, el smartphone antiguo transmite video en tiempo real a través de la red Wi-Fi, con conexión cifrada. Desde el teléfono principal se puede acceder a la imagen, revisar grabaciones y recibir alertas.

Uno de los mayores beneficios de estas aplicaciones es la detección de movimiento. Cuando el sistema identifica actividad inusual, envía una notificación inmediata y graba clips cortos que suelen almacenarse en la nube.

Esto permite revisar qué ocurrió en determinado momento, incluso si no estabas observando la transmisión en vivo.

Algunas apps ofrecen funciones adicionales como visión nocturna asistida, audio bidireccional o historial de eventos, útiles para vigilancia continua.

Consejos para una vigilancia segura

Para que el sistema funcione de forma confiable, hay tres aspectos fundamentales a considerar: