Cómo es el vivo X300 Ultra y cuando será lanzado: apunta a ser el mejor teléfono de 2026

El vivo X300 Ultra comienza a perfilarse como el próximo gran contendiente del mercado premium Android. Según las primeras filtraciones, tiene argumentos sólidos para convertirse en uno de los teléfonos más completos de 2026.

Sucesor directo del X200 Ultra, lanzado en abril de 2025, este nuevo modelo llegaría con avances en batería, rendimiento, fotografía y diseño, consolidando la apuesta de vivo por conquistar la gama alta a nivel global.

Todo apunta a un lanzamiento mundial en el primer trimestre de 2026, con marzo como el mes más probable. Además, vivo apostaría por una disponibilidad global desde el primer día, un paso clave para competir con gigantes como Samsung, Apple y Google.

Los detalles que hacen fuerte al futuro vivo X300 Ultra

De acuerdo con algunos medios, llegaría con Android 16 bajo OriginOS 6, una combinación pensada para aprovechar al máximo el hardware. A nivel de conectividad incluirá 5G, WiFi de última generación, NFC y certificaciones de resistencia al agua y polvo IP68/IP69.

Pero uno de los puntos más llamativos del vivo X300 Ultra es su enorme batería de 7.000 mAh, una cifra que supera ampliamente a la del X200 Ultra (6.000 mAh) y al X300 Pro (6.510 mAh).

Este salto apunta a una autonomía pensada para usuarios que pasan largas horas fuera de casa o que utilizan el teléfono para actividades intensivas como juegos, grabación de video o multitarea avanzada.

También se espera que el dispositivo mantenga la carga rápida de alta potencia, que superaría los 90 W, aunque los detalles finales sobre su velocidad aún no se han oficializado.

Pantalla de alta calidad y diseño premium

Según los reportes iniciales, el vivo X300 Ultra incorporará una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de 120 Hz. Asimismo, el panel sería compatible con HDR10+ y mantendría los marcos reducidos que distinguen a los modelos más avanzados de la marca.

El X300 Ultra también apostará por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chip más avanzado de Qualcomm para 2026. Este componente ofrecerá un rendimiento destacado en tareas complejas y mayor eficiencia energética.

Asimismo, la cámara vuelve a ser uno de los sellos de vivo y el X300 Ultra no será la excepción. Las filtraciones apuntan a un sistema compuesto por:

Cámara principal de 200 MP (Sony IMX09E)

Teleobjetivo periscópico de 200 MP (Samsung HPB)

Ultra gran angular de 50 MP (Sony LYT-828)

Cámara frontal de 50 MP con enfoque automático

Sería el primer smartphone del mundo con dos sensores de 200 MP, lo que lo coloca como un referente en captura de detalles y zoom óptico. Además, se espera óptica ZEISS y un chip dedicado al procesamiento de imagen para mejorar fotos nocturnas y video en situaciones complicadas.