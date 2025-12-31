Un año electoral con muchos contrastes

El telón cae para el 2025, un año en el que los neoyorquinos eligieron un nuevo alcalde para manejar las riendas de la Gran Manzana, en medio de un panorama gris para los inmigrantes debido a las duras directivas del Gobierno federal, pero donde también se celebraron victorias legislativas para los ‘deliveristas’ y vendedores ambulantes y se logró una disminución significativa en delitos violentos.

Con la mayor participación electoral en más de 10 años, los comicios primarios y generales se centraron en la contienda por la Alcaldía de la ciudad de Nueva York.

Al ruedo electoral se lanzaron el exgobernador Andrew Cuomo, el contralor municipal Brad Lander, la presidenta del Concejo Municipal Adrienne Adams, la senadora estatal Jessica Ramos, el senador estatal Zellnor Myrie y el asambleísta Zohran Mamdani.

Mamdani, rápidamente, se convirtió en el líder de las encuestas con una agenda en la que abundaban las propuestas para mejorar la vida de los residentes en la Gran Manzana como congelar los alquileres en la Gran Manzana y utilizar todos los recursos disponibles para construir más viviendas y propuestas para implementar programas de cuidado infantil gratuitos para todos los niños neoyorquinos de 6 semanas a 5 años, que los autobuses sean más rápidos y gratuitos y aumentar el pago del salario mínimo a $30 por hora para el 2030.

El joven político, de 34 años, que logró el apoyo del senador Bernie Sanders, las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez y la fiscal general de Nueva York Letitia James, entre otros, ganó en las Primarias celebradas el 24 de junio y se convirtió en el nominado del Partido Demócrata.

En las elecciones generales del 4 de noviembre, el duelo fue entre Mamdani y el exgobernador Cuomo –quien corrió como independiente.

Finalmente se impuso Mamdani, quien se convertirá en el 111 alcalde de la ciudad cuando se posesione el 1 de enero.

Disminuye el crimen



En el 2025, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) celebró un año de hitos en seguridad pública, con un reducción a mínimos históricos en víctimas e incidentes de tiroteos en los primeros 11 meses del año, refrendados por la cifras dadas a conocer a principios de este diciembre.

Durante el período de 11 meses –de enero a noviembre, la ciudad registró 652 incidentes con disparos y 812 víctimas, en comparación con los mínimos históricos de 696 y 828, respectivamente, establecidos en 2018. En comparación con 2021, la administración de Adams logró una disminución del 55% en los tiroteos y del 36.8% en los homicidios.

Uno de los lugares donde la reducción de la delincuencia continuó fue el metro donde -según se informó- los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre combinados fueron más seguros en el metro de la historia registrada, excluyendo el año de la pandemia.

Los robos en el sistema de transporte público también alcanzaron sus niveles más bajos en los primeros 11 meses del año, incluyendo los años de la pandemia.

Además, la Uniformada lanzó importantes iniciativas. Entre ellas, creó una División de Calidad de Vida para abordar los problemas persistentes que afectan la seguridad de los neoyorquinos, lanzó una Unidad de Violencia Doméstica para fortalecer el apoyo a las sobrevivientes y amplió los esfuerzos de reclutamiento para contratar a más candidatos cualificados para el departamento.

En un comunicado de prensa en el que se dieron a conocer estas estadísticas, la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, destacó la labor de los uniformados bajo su comando, señalando que estos logros históricos eran “el resultado de nuestra estrategia policial de precisión, la implementación de iniciativas de seguridad pública específicas y la disciplina de los agentes que realizan esta labor en toda la ciudad”, agradeciendo el apoyo del alcalde Eric Adams quien les brindó “las herramientas y los recursos necesarios para mantener seguros a los neoyorquinos”.

El trabajo de Tisch al frente de departamento de policía más grande de los Estados Unidos llevó al alcalde electo Zohran Mamdani a ofrecerle que continuara manejando las riendas del NYPD durante su gobierno, oferta que ella aceptó.

Los ‘deliveristas’



Hay unos 60,000 “deliveristas” en NYC. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Los trabajadores de reparto de alimentos comenzaron el año con el pie derecho cuando, a fines de enero, 200 de ellos aplicaron para cambiar su bicicleta eléctrica no certificada o un ciclomotor no legal, por una e-bike segura y certificada, sin costo alguno, a pocas horas de abrirse el registro del plan de intercambio de e-bikes seguras. Este plan municipal, único en el país, tiene como objetivo reducir el riesgo de incendios y mejorar la seguridad en las calles.

En febrero, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo por $16 millones con la compañía de entregas DoorDash por robo de salarios. Dicho acuerdo beneficiaría a más de 60,000 repartidores a los que, según la fiscaldía, la App de domicilios les quitó propinas dadas por clientes entre 2017 y 2019.

Sin embargo, las leyes de protección y las conquistas salariales logradas por los deliveristas tras años de lucha vieron un tropiezo cuando en abril decenas de repartidores de aplicaciones, en una manifestación, denunciaron que las compañías presuntamente los estaban bloqueando como “retaliación” por el aumento de salarios que ordenó la Ciudad.

Los manifestantes pidieron a la administración municipal que se revisaran las leyes de protección para los deliveristas y se garantizara su cumplimiento, no solo en cuestiones salariales sino el respeto a sus derechos.

Otra victoria laboral que los repartidores de aplicaciones se anotaron al final del año es que, gracias a una legislación aprobada por el Concejo Municipal, se evitará que sean despedidos sin causa por las empresas para las que trabajan.

Otros ‘deliveristas’ que se vieron reflejados en propuestas legislativas fueron los que trabajan para supermercados y farmacias de la ciudad.

Sin embargo, un paquete legislativo aprobado por el Concejo Municipal, que exige a empresas de aplicaciones como Instacart y Shipt pagar a los deliveristas de supermercados un mínimo de 21.44 dólares por hora -para igualar el aumento que recibieron otros trabajadores de aplicaciones de entrega de restaurantes- fue vetado por el alcalde Adams.

Las redadas de ICE



Desde su posesión, el presidente Donald Trump puso en la mira a los inmigrantes indocumentados y como meta, deportarlos. Sus directivas a nivel nacional han generado un clima de temor e incertidumbre que se ha extendido a residentes legales y hasta ciudadanos naturalizados.

En Nueva York, los latinos en particular han sido fuertemente impactados, lo que ha llevado a esfuerzos legislativos para proteger a los inmigrantes, mientras que la agencia se enfoca en detención y deportación de los indocumentados.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enmascarados no solo de apersonan en las instalaciones del 26 de Federal Plaza, donde los inmigrantes acuden a sus audiencias en el tribunal de Inmigración, sino que también allí los detienen para procesarlos para la deportación.

Además han realizado operativos importantes en lugares como Chinatown, en Manhattan y en Corona, Queens.

Las redadas y detenciones han venido acompañadas de denuncias por las condiciones deplorables para quienes son ingresados en las instalaciones de ICE y la negativa de las autoridades federales de permitir el acceso a funcionarios electos para corrobar dichas quejas.

No fue sino hasta el 19 de diciembre que los congresistas Adriano Espaillat y Daniel Goldman fueron autorizados para inspeccionar las instalaciones y corrobaron la precariedad de las condiciones en que se hallaban los detenidos.

El representante Goldman señaló que Kenneth Genalo, director de la oficina de campo de ICE en Nueva York, les informó que un 60% de los detenidos en Nueva York no tienen antecedentes penales, según recoge una nota de la Agencia EFE.

Recientemente, un informe realizado por la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) en colaboración con la Dra. Chloe East, profesora asociada de Economía de la Universidad de Colorado Boulder, halló que los arrestos comunitarios, en particular de hombres latinos sin antecedentes penales, han sido el principal impulsor del aumento de la aplicación de la ley por parte de ICE.

Las actividades de ICE provocaron un llamado a los legisladores municipales a actuar de inmediato para proteger a las familias y garantizar que Nueva York siga siendo un lugar donde las comunidades inmigrantes estén seguras y no sean perseguidas.

El Concejo Municipal escuchó a los neoyorquinos y en su última sesión de este año, el 18 de diciembre, aprobaron la Ley de Santuario Más Seguro (Int 1412-2025), la actualización más significativa de las leyes de ciudades santuario de Nueva York en casi una década.

“La Ley de Santuario Más Seguro reafirma y fortalece las protecciones existentes en la Ciudad de Nueva York para las comunidades inmigrantes, impidiendo que el ICE utilice las instalaciones del Departamento de Correccionales, incluyendo Rikers, como centros de deportación y restringiendo el intercambio de información con las autoridades federales de inmigración. También extiende las protecciones de santuario más allá del ICE a otras agencias federales, como el FBI y el IRS”, dijo Natalia Aristizabal, subdirectora de Make the Road New York, tras la aprobación de la legislación.

El declive de Adams



En su último año de gobierno los cargos contra Adams fueron suspendidos. Crédito: Richard Drew | AP

El alcalde Eric Adams, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2022, se convirtió en el primer mandatario de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal en el 2024.

A solo un mes de entrar en su último año de gobierno se anunció que los cargos penales contra Adams habían sido suspendidos por una supuesta orden del mandatario Donald Trump a cambio de apoyar su plan de deportaciones.

Tras la desestimación del caso, que tuvo entre sus consecuencias la renuncia de varios fiscales, el alcalde anunció que buscaría su reelección como candidato independiente aduciendo que debido al proceso penal que había enfrentado no había podido hacer una campaña que le garantizara la nominación del Partido Demócrata en las elecciones primarias del 24 de junio.

Pero a poco más de un mes para que se llevaran a cabo los comicios generales Adams anunció que se retiraba de la contienda electoral.

Las calles de verano



Las calles abiertas se convirtieron nuevamente en una de las iniciativas del Departamento de Transporte municipal que los neoyorquinos más disfrutaron.

En el 2025 volvieron con mayor expansión, ofreciendo más de 22 millas sin tránsito vehicular. Los residentes de los cinco condados tuvieron oportunidad de disfrutar de espacio para caminar, andar en bicicleta, correr y compartir con los vecinos. Así como también se exhibieron instalaciones de arte público para celebrar el espíritu creativo de la ciudad.

Sobre la exitosa iniciativa, el comisionado del Departamento de Transporte Ydanis Rodríguez declaró: “Summer Streets captura esa emoción al dinamizar nuestras calles y transformarlas en espacios públicos que reflejan la energía y la diversidad de nuestras comunidades”.

El Departamento también sumó más carriles para bicicletas protegidos y espacios peatonales en sitios como el puente Queensboro y la avenida 31, en Astoria, Queens.

Cambia liderazgo en la Iglesia católica

Nueva York finalizó el año con un cambio en el liderazgo de la Iglesia católica cuando a mediados de diciembre y tras aceptar la renuncia del arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, el papa León XIV nombró como su reemplazo a Ronald Hicks, quien como el sumo pontífice fue misionero –Hicks durante cinco años en El Salvador y también estuvo un año de México como voluntario.

El nuevo arzobispo, de 58 años, tiene una dura prueba por delante dado que el cardenal Dolan había anunciado a principios de mes que trabajarían para reunir $300 millones, necesarios para compensar a víctimas de abuso de la Iglesia en Nueva York.

Nueva gobernadora de Nueva Jersey



En Nueva Jersey se eligió a Mikie Sherrill como nueva gobernadora para reemplazar al gobernador Phil Murphy, quien cumple su segundo término.

La gobernadora electa se posesionará el 20 de enero en una ceremonia en Newark, decisión con la que rompió con un tradición de más de 235 años, ya que los mandatarios del Estado Jardín siempre juramentaban en Trenton, la capital del estado.