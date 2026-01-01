Estados Unidos critica a China por maniobras militares en torno a Taiwán

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este jueves (01.01.2026) a China que "ejerza moderación” en sus acciones hacia Taiwán, mientras las tensiones vuelven a aumentar tras los ejercicios militares chinos a gran escala alrededor de la isla democrática autónoma. Según Washington, estas maniobras han incrementado "innecesariamente" las tensiones en la región, por lo que hizo un llamado a "cesar la presión militar”.

"Las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan las tensiones de forma innecesaria. Instamos a Pekín a que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y, en cambio, entable un diálogo constructivo", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Esta semana, Pekín lanzó misiles y desplegó decenas de aviones de combate, buques de guerra y patrulleras para rodear la isla principal de Taiwán, en ejercicios condenados por Taipéi, que afirmó que las maniobras simulaban un bloqueo de los principales puertos taiwaneses. El gobierno de este país democrático consideró las acciones de las fuerzas chinas como "altamente provocadoras".

"Estados Unidos apoya la paz"

"Estados Unidos apoya la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y se opone a los cambios unilaterales del statu quo, mediante la fuerza o la coerción", declaró Pigott, en un mensaje que se conoce después de que Estados Unidos -que se ha comprometido durante décadas a garantizar la autodefensa taiwanesa- aprobara un paquete de asistencia militar a la isla por 11.000 millones de dólares, que incluye misiles, artillería, drones y armas antitanque.

Taiwán tiene una población de 23,4 millones de habitantes y mantiene un control autónomo de su territorio desde 1949. Sin embargo, China considera que la isla le pertenece y ha amenazado repetidamente con anexarla. El Ejército Popular de Liberación (EPL) de China lanzó el lunes ejercicios militares sorpresa, denominados "Misión Justicia 2025", en los alrededores de Taiwán, en los que hubo fuego real.

DZC (AFP, dpa)