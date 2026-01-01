Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del miércoles 31 de diciembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con muchos sorteos que otorgan a los jugadores la posibilidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en esta lotería o simplemente deseas estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy miércoles, 31 de diciembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del miércoles 31 de diciembre

Combinación mediodía: 03 06 06 06

Combinación noche: 04 01 08 02

Números ganadores de Pick-4 del miércoles 31 de diciembre

Combinación mediodía: 00 06 01 05 06

Combinación noche: 09 03 09 02 02

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 31 de diciembre

Los números ganadores son: 07 10 21 35 49

Cash Ball: 01

Números ganadores de Jersey Cash-5 del miércoles 31 de diciembre

Los números ganadores son: 07 13 19 40 45 B-07

Multiplicador: 4

Bote acumulado: $272,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia según el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que desee o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y no tener que pensar.

Jugando a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes lograr acertar los cuatro números en el orden concreto en el que fueron sorteados.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se celebra una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes seleccionar cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos empiezan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los agraciados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

