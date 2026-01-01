Sobreviviente de incendio en bar de Suiza denuncia falta de salidas de emergencia

Un fuerte incendio en el el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, dejó al menos 40 personas muertas y 115 heridas, muchas de ellas de gravedad, informaron el jueves las autoridades del cantón de Valais.

El fuego comenzó poco después de la medianoche en el bar Le Constellation, ubicado en un sótano del resort, cuando se realizaba un espectáculo festivo con bengalas. Testigos citados por la cadena francesa BFMTV relataron que una de las llamas alcanzó el techo de madera, provocando que el incendio se propagara de forma casi inmediata y generara una espesa nube de humo negro que sumió el local en el caos.

¡Fuego!, se escuchó en el bar

“Al principio pensamos que era una broma cuando alguien gritó ‘¡fuego!’, pero en segundos el humo y el calor lo invadieron todo”, contó Nathan, uno de los sobrevivientes. Dijo que la confusión y la multitud bloquearon las salidas y obligaron a varias personas a intentar escapar rompiendo ventanas.

“Perdí mis zapatos y mi abrigo, pero sigo vivo, y eso es lo único que importa”, afirmó, de acuerdo a medios locales.

Otro testigo, Axel, describió la escena como “una pesadilla”, con personas cayendo en las escaleras y luchando por huir.

🇨🇭 Around 40 Dead, 115 Injured in Deadly New Year's Fire at Swiss Ski Resort Bar



A devastating fire broke out at Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a crowded New Year's Eve party on January 1, 2026, around 1:30 a.m.



Authorities report… pic.twitter.com/b5dB8Rn8GT — World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 1, 2026



Según su relato, el incendio se inició durante un número habitual del local, cuando una empleada del bar, subida a los hombros de otra, agitaba botellas con bengalas que terminaron tocando el techo. “Fue cuestión de segundos”, dijo.

Testimonios recogidos por medios franceses indicaron que el colapso parcial del techo y la existencia de una única escalera y una puerta angosta provocaron una estampida.

Sin salidas de emergencia, afirman sobrevivientes

Algunos sobrevivientes afirmaron que no había salidas de emergencia señalizadas ni iluminación adecuada, lo que agravó la situación, especialmente para los asistentes más jóvenes. Nathan aseguró que muchas de las víctimas mortales podrían ser menores de edad.

El comandante de la policía cantonal, Frédéric Gisler, señaló que el número exacto de víctimas aún estaba siendo verificado y que el proceso de identificación podría tardar varios días.

BREAKING: New Year’s Eve tragedy in Switzerland



Blast at Le Constellation bar at Swiss ski resort in Switzerland, killing several. Over 100 were inside. Police rule out terrorism/pyrotechnics.#BreakingNews #Switzerland #NewYearsEve #Explosion #Fire #WorldNews pic.twitter.com/NQtJ8K1ZNh — Ravi K Singh (@rksingh247) January 1, 2026

El jefe del gobierno regional, Mathias Reynard, dijo que la comunidad estaba “devastada” y confirmó que la magnitud del siniestro desbordó la capacidad del hospital regional, incluidas las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos.

La fiscal general del cantón, Beatrice Pilloud, indicó que la investigación se centrará en determinar las causas del incendio y en verificar si el bar cumplía con las normas de seguridad y capacidad máxima.

Descartó por el momento la hipótesis de un acto intencional y afirmó que no hay sospechosos identificados.

Las autoridades aún no han podido acceder completamente al interior del establecimiento para realizar el peritaje técnico.

Critican respuesta del personal del bar

Sobrevivientes también cuestionaron la respuesta inicial del personal del local, señalando que no hubo una evacuación organizada y que cada persona intentó salvarse por sus propios medios.

Estación de esquí

Crans-Montana es uno de los resorts alpinos más conocidos de Suiza, famoso por sus pistas de esquí y su vida nocturna, y atrae cada año a miles de turistas. Funcionarios locales pidieron prudencia en los próximos días debido a la saturación de los servicios médicos.

