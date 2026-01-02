Adolescente es acusado como adulto por la muerte a tiros de un hispano, era conductor de Uber en Georgia

Un adolescente de 15 años fue acusado de asesinato y será juzgado como adulto después de que, según las autoridades, disparara y matara a un conductor de Uber durante el robo de vehículo en la madrugada de Año Nuevo, en un suburbio al noreste de Atlanta.



La víctima fue identificada como César Tejada, de 58 años, residente de Grayson, Georgia. El Departamento de Policía de Lawrenceville informó que Tejada recogió al acusado como pasajero mientras trabajaba como conductor de Uber y que, al llegar al destino, el joven le disparó, lo dejó gravemente herido en la calle y huyó con el vehículo. Tejada fue declarado muerto en el lugar.

Las autoridades indicaron que el conductor de Uber estaba casado y era padre de dos hijos.

La policía respondió alrededor de las 5:20 de la mañana del 1 de enero a un reporte sobre una persona tendida en la vía pública. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Tejada con una herida de bala y fue declarado muerto en el lugar.

Investigación apunta a robo de vehículo

De acuerdo con los investigadores, Tejada recogió al sospechoso cerca de las 4:13 a. m. y lo trasladó hasta Groveland Parkway. Al llegar al destino, el pasajero habría salido del asiento trasero, le disparó al conductor y huyó del lugar, dejando el cuerpo en la calle.

Arresto del sospechoso tras rastreo del vehículo

Utilizando tecnología de cámaras FLOCK y en coordinación con Uber, los detectives lograron rastrear el vehículo de la víctima hasta la zona donde se originó el viaje. Posteriormente, los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso mientras caminaba cerca de su residencia.

El joven fue identificado como Christian Simmons, de 15 años, y enfrenta cargos de asesinato como adulto. Inicialmente, su identidad fue reservada debido a su edad, según informó la policía.

Reacción de Uber y medidas de seguridad

En un comunicado enviado a Fox News Digital, un portavoz de Uber expresó condolencias por la muerte del conductor.



“Lamentamos profundamente esta devastadora pérdida y enviamos nuestras condolencias a la familia del conductor en estos momentos tan difíciles”, señaló la empresa, que también confirmó haber contactado a la policía para apoyar la investigación.

Uber indicó que la cuenta del pasajero involucrado fue suspendida permanentemente y recordó que la plataforma cuenta con funciones de seguridad, como seguimiento por GPS, botón de emergencia y verificación de usuarios, además de personal con experiencia en fuerzas del orden para colaborar en investigaciones.

Investigación en curso

Las autoridades reiteraron sus condolencias a la familia de Tejada y señalaron que la investigación continúa. La policía pidió a cualquier persona con información relevante que se comunique con el Departamento de Policía de Lawrenceville.

