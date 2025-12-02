Recluso escapa armado de un hospital en Atlanta y roba una camioneta

Un recluso es calificado por autoridades en Atlanta, Georgia, como “armado y peligroso” luego de escapar de un hospital en la madrugada del lunes, así lo confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale..

El sujeto, identificado como Timothy Shane, había sido llevado al Hospital Grady Memorial para una evaluación médica luego de un presunto intento de suicidio. El traslado ocurrió cerca de las 8:00 p.m. del domingo, a cargo de agentes del sheriff y los Servicios Médicos de Emergencia Nacional.

La Oficina del Sheriff detalló que Shane escapó de la custodia de un agente aproximadamente a la 1:20 a.m. del lunes, informó Fox News.

Robo del vehículo y un arma

El sujeto habría hhuidoinicialmente a pie del área del hospital. El propietario de una camioneta estacionada cerca reportó el robo del vehículo, indicando también la desaparición de una pistola Glock de su interior.

En tal sentido, las autoridades sospechan que Shane robó la camioneta y la chocó, escapando de nuevo a pie. Se cree que podría estar portando la pistola robada.

Advertencia de las autoridades

La Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale advierte que Shane debe ser considerado “armado y peligroso” debido a sus antecedentes, pues tiene un historial de fuga y cargos por delitos graves relacionados con drogas y armas.

Shane es descrito como un hombre blanco calvo, de 1.75 metros de altura. La última vez que fue visto vestía una bata de hospital de color azul y no llevaba zapatos.

El hospital indicó a Fox News que su normativa requiere que las agencias policiales de custodia mantengan una “supervisión individual” de los reclusos que reciben tratamiento en el centro en todo momento.

