Brett Favre ofrece crudo relato sobre cómo transita su batalla contra el Parkinson

La leyenda de la NFL, Brett Favre, anunció su diagnóstico en septiembre de 2024 en medio de un discurso en el Congreso de los Estados Unidos.

El ex mariscal de campo en los últimos días de 2025 reveló los alcances de su enfermedad en su canal de YouTube 4th and Favre. “Estoy en las primeras etapas del Parkinson”, inició su relato el integrante del Salón de la Fama desde 2016.

La detección de este cuadro lo obligó a interiorizarse más sobre este trastorno neurodegenerativo progresivo: “Y siempre, probablemente como la mayoría de la gente, pensaba que solo había un tipo de Parkinson y ya. Pero no es así. Hay muchas formas de Parkinson. Yo tengo lo que se llama idiopático, que es el más común”.

Favre padece el tipo de Parkinson “más leve”

El deportista de 56 años precisó las tres características de esta enfermedad con respecto al tipo más leve: “Una de esas tres será el principal efecto secundario que tenga. Una es la parte cognitiva y de memoria, otra son los temblores, y la tercera es la rigidez y la falta de flexibilidad. En mi caso, lo principal es la rigidez y la falta de flexibilidad”.

El elegido tres veces como Jugador Más Valioso ofreció un crudo relato sobre cómo es cada una de sus mañanas. “Cuando me despierto, antes de tomar mi medicina, estoy tan rígido como una tabla. Y una vez que tomo mi medicación, es como si los músculos y las articulaciones aflojaran un poco su agarre sobre mí”, explicó. Y continuó: “Y cuando me canso, sobre todo al final del día, tiemblo un poco. Pero la parte cognitiva y de memoria, por ahora, está bien”.

En este sentido, la ausencia de un antídoto para erradicar su cuadro lo obliga a mantenerse con los pies sobre la tierra y evita proyectar hacia el futuro: “No hay cura. A veces escucho: ‘Bueno, faltan cinco años para que encuentren una cura‘. Ojalá sea cierto. Realmente lo deseo. Pero no me hago ilusiones”.

Más allá de contar que está “bastante bien”, Brett Favre dio un ejemplo cotidiano de su vida diaria, que lo lleva a pensar que el trastorno ha avanzado en su cuerpo: “Todos mis problemas están en el lado derecho. Si dejas caer una moneda frente a mí y trato de recogerla con la mano derecha, puede que pase cinco minutos intentándolo y al final lo haga con la izquierda. Al principio, cuando tomaba la medicación, la destreza en mi mano derecha era buena. Pero eso ya no es así. Por eso pienso que tal vez ha avanzado un poco. Ojalá no, tal vez estoy exagerando”.

