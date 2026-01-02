Gustavo Petro reafirma ataque estadounidense en Venezuela: cayó un misil en zona indígena

El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó este viernes que un misil cayó en la región de la Alta Guajira venezolana, en medio de la incertidumbre sobre un presunto ataque terrestre de Estados Unidos ocurrido en diciembre.

Petro mencionó el ataque en un largo mensaje publicado en X en el que habló de narcotráfico, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y los ataques de Estados Unidos a supuestos narcotraficantes en el Caribe.

“El misil que cayó en la Alta Guajira no hace el mismo daño en la producción de cocaína que si somos capaces de sustituir cultivos en Colombia y ampliar el comercio legal entre nuestros países”, dijo el mandatario, que no dio más detalles sobre este tema.

La Alta Guajira está ubicada en el estado venezolano de Zulia, en la frontera con Colombia, y está poblada, principalmente, por indígenas de la comunidad Wayúu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que su país había destruido una “gran instalación” del narcotráfico la semana pasada dentro de su campaña contra las drogas en Venezuela y el Caribe.

Posteriormente indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

El lunes pasado, el New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, aunque no confirmó el lugar preciso del bombardeo.

Por su parte, Nicolás Maduro señaló el jueves que el sistema defensivo nacional “garantiza la integridad territorial” de su país, al ser consultado sobre el presunto ataque terrestre de Estados Unidos, que no confirmó ni desmintió.

En ese sentido, Petro manifestó que “no se usará Colombia para invadir ningún pueblo hermano” mientras él “sea presidente”.

“Creo que las mafias buscan la invasión y la quieren porque les ayuda a controlar más territorio y estado tanto en Colombia como en Venezuela y debemos destruirlas nosotros. Al gobierno estadounidense, como el mundo sabe, le interesa el petróleo y no las vidas latinoamericanas a las que saca con violencia desde su país, después de haberlas atraído con el bloqueo”, añadió.

Insistió en que las actividades de narcotráfico de la guerrilla del ELN están ayudando a que Estados Unidos invada Venezuela.

“Hablé por teléfono varias veces con Maduro, para coordinar operaciones contra las mafias en la frontera; la mayor parte del gobierno venezolano está dispuesto a esa coordinación y se han logrado operaciones importantes. En ambos lados, el ELN compra funcionarios”, explicó Petro.

Tengo enemigo en la derecha estadounidense y en la extrema izquierda venezolana



Ciudadano Ernesto, el ELN le hace un enorme daño a Colombia y Venezuela al traquetear en la frontera el producto de la cocaína que extrae del Catatumbo



Pone en peligro la existencia física misma del… https://t.co/SkSoEAH1rS — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2026

