Ataque a presuntas narcolanchas cerca de Venezuela y Colombia deja tres muertos

El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles la destrucción de tres presuntas narcolanchas durante un operativo militar en aguas internacionales, una acción que dejó al menos tres personas muertas y forma parte de la operación Lanza del Sur, orientada a combatir el narcotráfico en rutas cercanas a Venezuela y Colombia.



Según detalló el Comando Sur estadounidense, el ataque ocurrió el 30 de diciembre, aunque no se precisó si tuvo lugar en el sur del mar Caribe o en el Pacífico oriental, dos zonas donde Washington ha concentrado sus operaciones navales en los últimos meses.

Inteligencia militar y rutas de narcotráfico

En un mensaje difundido en la red social X, el Comando Sur señaló que la inteligencia estadounidense confirmó que las tres embarcaciones navegaban por rutas de narcotráfico conocidas y que habían transferido drogas entre sí antes de ser atacadas.



El comunicado estuvo acompañado por un video en el que se observa a las lanchas desplazándose en la misma dirección y a corta distancia, momentos antes de los bombardeos.



“Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el ataque inicial”, indicó el Comando Sur, que agregó que los ocupantes de las otras dos lanchas saltaron al agua y se alejaron antes de que sus embarcaciones fueran destruidas.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025

Operativo de rescate tras el ataque



Las imágenes difundidas muestran la destrucción de una lancha en movimiento, seguida por el hundimiento de otras dos que aparentemente se encontraban a la deriva. Tras los bombardeos, las autoridades militares informaron que se notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar los protocolos de búsqueda y rescate.



Con esta operación, Lanza del Sur suma alrededor de 35 narcolanchas destruidas desde septiembre, y más de un centenar de personas fallecidas, a quienes Washington acusa de participar en el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

Presión militar y política sobre Venezuela

Desde el verano, el Pentágono mantiene un despliegue militar sin precedentes en décadas en el Caribe sur, como parte de una estrategia más amplia que, según Washington, busca debilitar al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, al que acusa de liderar un “narcoestado”.



En paralelo, el gobierno del presidente Donald Trump ha sostenido que el chavismo se apropió de activos de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela y ha anunciado la confiscación de petroleros que transporten crudo venezolano, una medida que ya se ha aplicado en al menos dos ocasiones.

Primer ataque directo en territorio venezolano

A este escenario se suma un ataque anunciado de forma indirecta por Trump esta semana contra un muelle en la costa venezolana, presuntamente utilizado por la organización criminal Tren de Aragua. De confirmarse, se trataría del primer bombardeo estadounidense sobre un objetivo dentro del territorio venezolano.

