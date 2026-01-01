Escalada de presiones sobre Venezuela: el año en que EE.UU. activó la Operación Lanza del Sur contra Maduro

La relación entre el gobierno de Donald Trump con el régimen de Nicolás Maduro alcanzó su punto de mayor fricción militar en 26 años del chavismo en el poder en Venezuela. Lo que inició como una operación de vigilancia marítima ha derivado en una incursión directa en territorio venezolano, recientemente confirmada por el mismo presidente estadounidense.

La escalada comenzó formalmente el 18 de agosto de 2025, cuando la Casa Blanca ordenó el despliegue de los destructores de misiles Aegis USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson hacia las costas de Venezuela.

Bajo la denominada “Operación Lanza del Sur”, el Pentágono movilizó a cerca de 4,000 militares con el objetivo declarado de desarticular las rutas del narcotráfico vinculadas al “Cartel de los Soles”. Para finales de ese mes, la flota estadounidense en el Caribe se incrementó a ocho buques de guerra.

Noviembre: ultimátum y bloqueo aéreo

Tras meses de interceptaciones de lanchas rápidas y fricciones en aguas internacionales, la presión política se intensificó el pasada 21 de noviembre con una llamada telefónica de 15 minutos entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, reportada por medios estadounidenses.

Nicolás Maduro habla durante un evento cívico-militar organizado por el Estado en el que rechazó las presiones estadounidenses. (Foto: Ariana Cubillos/ AP)

Según fuentes diplomáticas citadas por diversos medios, Washington fijó el 28 de noviembre como fecha límite para una transición política. Ante la ausencia de acuerdos, un día después Trump advirtió a las aerolíneas que el espacio aéreo venezolano estaría “restringido”, y reforzó el cerco naval para impedir la salida de buques petroleros sancionados, con un total de dos confirmados, los cuales tenían como destino Cuba.

El primer ataque en territorio soberano

Pero uno de los puntos más críticos de la escalada se produjo esta semana. Tras un incremento de tropas y unidades de élite en la base Roosevelt Roads de Puerto Rico, Trump confirmó que la ejecución de un ataque contra una “gran instalación” en la costa del occidente de Venezuela.

“Atacamos todos los barcos y ahora atacamos el área; esa instalación ya no existe“, declaró Trump, confirmando lo que analistas consideran el primer ataque terrestre de su campaña en suelo venezolano. Informes de inteligencia citadas por el New York Times, la acción fue ejecutada mediante drones de la CIA con apoyo logístico de fuerzas especiales.

Las recientes acciones de Estados Unidos ocurrieron en un contexto particular para el país sudamericano, pues la líder opositora, María Corina Machado, logró recibir el Premio Nobel de la Paz, entregado en Oslo Noruega, luego de un escape de Venezuela el cual fue señalado como “de alto riesgo” que involucró la participación de una empresa privada estadounidense encargada en la evacuación de personas de naciones.

La premio Nobel de la Paz María Corina Machado visita el Storting con el presidente del Parlamento de Noruega, Masud Gharahkhani, en Oslo, Noruega el pasado 11 de diciembre. (Foto: AP/ Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool)

Mientras Washington mantiene a sus unidades en alerta máxima, el régimen de Nicolás Maduro ha mantenido un hermetismo inusual, sin emitir hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre los daños o la pérdida de soberanía territorial denunciada por medios internacionales.

