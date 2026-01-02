Jeremy Renner bromeó sobre el accidente que casi le cuesta la vida hace tres años

El primer día del año trae recuerdos amargos al actor Jeremy Renner quien hace tres años sufrió un terrible accidente que casi le cuesta la vida. Afortunadamente el actor de Hawkeye se recuperó de las graves heridas y a tres años del accidente prefiere recordar ese momento con humor.

El 1 de enero de 2026 el actor publicó una foto de una máquina para quitar nieve, lo que causó su accidente el 1 de enero de 2023 en su casa. En la imagen publicada en sus historias de Instagram, Jeremy compartió la foto de una máquina de nieve a la distancia y escribió: “Hoy no 😉💋”, escribió sobre la imagen con humor.

De esta manera el actor recordó el que pudo haber sido el peor día de su vida, pero decidió hacer con humor, demostrando la resiliencia que ha desarrollado tras este accidente.

El 1 de enero de 2023 Jeremy Renner fue noticia mundial luego de que se conoció que sufrió un aterrador accidente en su casa cuando fue arrollado por una máquina quitanieves en su casa en Reno, Nevada. El actor salvó a su sobrino de que la máquina lo arrollara y tuviera un destino fatal.

Renner fue llevado inmediatamente al hospital donde se determinó que sufrió graves heridas internas y 38 huesos rotos.

El actor tuvo una larga recuperación pero logró sanar completamente gracias al apoyo del equipo médico y su familia. Tras este accidente casi mortal Jeremy Renner escribió un libro llamado My Next Breath. En ese libro explicó que olvidó poner el freno de estacionamiento y no desenganchó las orugas de acero antes de salir de la cabina lo que causó que el vehículo se desplazara sin control hacia adelante. El actor intentó subirse a la cabina pero resbaló y quedó bajo las orugas de acero de la máquina de 6,350 kilogramos.

Renner estuvo 12 días en UCI y fue sometido a varias cirugías de emergencia debido a la gravedad de sus heridas. Luego tuvo una larga recuperación que involucró diferentes terapias para retomar la salud de su cuerpo.

En su libro Renner reflexiona sobre el accidente y lo que significa para él recordar ese momento de su vida.

“Escribir sobre ello ha sido muy catártico emocionalmente, al tener que repasarlo todo palabra por palabra. Forma parte de mi vida diaria y siempre es un maravilloso recordatorio de la fuerza del espíritu humano, de lo frágil que es el cuerpo y de lo increíble que es recuperarse”. Y reconoce: “No me atormenta el incidente, al menos no demasiado a menudo. Pero recuerdo mi nueva realidad, y es maravillosamente positiva. No he muerto”.

Sigue leyendo

Jeremy Renner comparte nuevo video desde el hospital; aparece sonriente con su madre y su hermana

Jeremy Renner intentaba salvar a su sobrino cuando fue aplastado por el quitanieves

Jeremy Renner contó detalles de su accidente: “Te ves un ojo con el otro porque se me salió el globo ocular”