La CFPB salva su financiamiento: una jueza frena intento de retirar fondos desde la Casa Blanca

Un juez federal dictaminó este martes bloquear los ha bloqueado los intentos de la Casa Blanca para desfinanciar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), asegurando fondos vitales para el pago a sus empleados, a solo días de que se agotaran, un fallo que podría definir el futuro de la agencia, ya que no se quedará sin fondos para pagar a sus empleados.

La jueza federal Amy Berman dictaminó que la CFPB debe seguir recibiendo sus fondos de la Reserva Federal (Fed), a pesar de que el organismo opera con pérdidas, y que el argumento legal de la Casa Blanca sobre cómo la CFPB obtiene sus fondos no es válido. La CFPB obtiene su financiación de la Fed mediante pagos trimestrales previstos.

La jueza determinó que Russell Vought, director de presupuesto del presidente Donald Trump y director interino de la CFPB, no tiene facultades para cerrar la agencia por una decisión personal y despedir a todos sus empleados.

Sin embargo, la operación de la CFPB ha estado prácticamente congelada desde que el presidente Trump asumió el cargo hace casi un año. Sus empleados tienen prohibido realizar cualquier trabajo, y la mayor parte de las operaciones de la oficina este año se ha dedicado a desmantelar el trabajo realizado durante la presidencia de Joe Biden e incluso durante el primer mandato de Trump.

El propio Vought ha declarado que tiene la intención de cerrar la CFPB. Mientras que la Casa Blanca realizó un recorte de personal que suspendió temporalmente o cesó a gran parte del personal de la agencia.

Trabajadores mantienen la lucha por sus puestos en la CFPB

Para evitar estas determinaciones, El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, que representa a los trabajadores de la CFPB, ha logrado detener los recortes de personal, recurriendo a los tribunales. El sindicato demandó a Vought a principios de 2024 y obtuvo una orden judicial preliminar que detiene los despidos mientras el caso continúa su proceso.

Aunque en las últimas semanas, la Casa Blanca recurrió a un nuevo argumento para intentar eludir la orden judicial: que la Reserva Federal no cuenta con “ganancias combinadas” para financiar las operaciones de la CFPB.

La Fed ha operado con pérdidas en papel desde 2022 debido a sus esfuerzos por combatir la inflación. Aunque esta es la primera vez en su historia que opera con pérdidas. La Fed mantiene bonos en su balance provenientes de un período de bajas tasas de interés durante la pandemia de COVID-19, pero actualmente debe pagar tasas de interés más altas a los bancos que mantienen sus depósitos en el banco central.

Por ello, la Reserva Federal ha registrado un “activo diferido” en su balance, que espera que se liquide en los próximos años a medida que los bonos con bajo interés venzan.

Debido a esta pérdida teórica, la Casa Blanca insiste que no existen “ganancias combinadas” para mantener la operación de la CFPB, una oficina creada en el 2011, y que incluso ha recurrido al presupuesto operativo de la Reserva Federal.

Los abogados de la Casa Blanca enviaron una notificación al tribunal a principios de noviembre, anunciando que la CFPB se quedaría sin asignaciones a principios de 2026, utilizando el argumento de las “ganancias combinadas”, y que no enviarían asignaciones adicionales del Congreso.

Este argumento legal sobre las ganancias combinadas comenzó a utilizarse desde que la Fed comenzó a operar con pérdidas. La Oficina de Asesoría Jurídica (OLC en inglés), asesora legal del gobierno, recurrió a este argumento en un memorando publicado el 7 de noviembre. Sin embargo, nunca ha podido comprobar esta postura ante los tribunales.

La argumentación de la jueza en su veredicto

De acuerdo con la jueza, la OLC y Vought recurrieron a este argumento para eludir la orden judicial en lugar de permitir que el caso se resolviera conforme al fondo jurídico. El juicio para determinar si el sindicato de empleados de la CFPB puede demandar a Vought por los despidos está programado para febrero de 2026.

“Parece que la nueva interpretación de los acusados ​​de las ‘ganancias combinadas’ es un intento infundado y transparente de privar al CPFB de fondos y otro intento más de lograr el mismo fin que la orden judicial fue establecida para prevenir”, escribió la jueza Berman en una opinión.

“Estamos muy contentos de que el tribunal haya dejado en claro lo que debería haber sido obvio: Vought no puede justificar el abandono de las obligaciones de la agencia o la violación de una orden judicial inventando una falta de financiación“, agregó Jennifer Bennett de Gupta Wessler LLP, quien representa a los empleados de CFPB en el caso.

